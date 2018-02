Uno de los principales asesores del presidente Donald Trump en la Casa Blanca renunció hoy tras alegatos de abuso doméstico contra sus dos ex esposas.Rob Porter, secretario para el jefe de Gabinete, comentó a través de un comunicado por escrito que los alegatos que se hicieron públicos en esta semana son “indignantes” y “sencillamente falsos”.Porter agregó que las fotos publicadas por sus exesposas fueron tomadas hace 15 años y no cuentan la historia completa. Señaló que abandonará la Casa Blanca después de un período de transición.“Esas atroces acusaciones son sencillamente falsas. Yo tomé las fotografías que les fueron entregadas a los medios de comunicación hace casi 15 años y la realidad detrás de ellas no es ni siquiera cercana a lo que describen”, dijo Porter a través del comunicado escrito.“Yo he sido trasparente y he dicho la verdad acerca de esos reclamos tan viles, pero no me voy a involucrar públicamente en esa campaña que fue organizada para mancharme”.“Mi compromiso con el servicio público habla por sí mismo. Siempre he puesto en primer lugar mi deber con el país y he tratado a los demás con respeto”, agregó Porter, quien se unió a la administración desde su inicio, en enero del 2017.“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad que me dieron para prestar mis servicios en la administración Trump, trataré de que la transición sea tranquila cuando abandone la Casa Blanca”.Las exesposas de Porter han relatado el abuso físico, verbal y emocional a las que estuvieron sujetas durante sus matrimonios.Porter de 40 años, ha sido reconocido por colaborar con el jefe de Gabinete, John Kelly, para controlar el flujo de información hacia el presidente. Usualmente, era visto con Trump cuando el presidente viajaba y cuando firmó las legislaciones o proclamos.El sitio The DailyMail.com publicó un comunicado de Kelly en el que se refiere a Porter “como un hombre íntegro y honorable del que me faltarían palabras para decir cosas buenas de él”.“Es un amigo, confidente y un profesional confiable. Me siento orgulloso de trabajar con él”, agregó Kelly.Porter, quien ha sido muy apreciado en la Casa Blanca, perdió el apoyo interno una vez que fueron publicadas las fotografías. Aunque a pesar de eso, Kelly le urgió para que se quedara, de acuerdo a un funcionario de la Casa Blanca, quien habló de manera anónima para poder comentar sobre las discusiones internas.La primera esposa de Porter, Colbie Holderness, le comentó al DailyMail.com que Porter trató de asfixiarla y la golpeó durante los cinco años que fueron marido y mujer.La segunda esposa, Jennifer Willoughby, también le describió al mismo periódico la manera en que Porter la sacó arrastrando desnuda y mojada del baño y le gritó. Ella solicitó una orden de protección en su contra.Las historias que fueron publicadas en línea por el DailyMail.com incluyeron fotos de Holderness con un moretón en el ojo que dijo sufrió después que Porter la golpeó en el rostro durante unas vacaciones en Italia.Ni Holderness ni Willoughby pudieron ser contactadas este miércoles para que comentaran sobre el asunto. Tampoco contestaron los mensajes telefónicos que les dejó The Associated Press.Sarah Huckabee Sanders, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, comentó que no había comentado con Trump acerca de los alegatos en contra de Porter. Agregó que no fue presionado para que renunciara.“Rob Porter ha sido eficiente en su desempeño como secretario de Staff”, dijo Sanders.“El presidente y el jefe de Gabinete tienen plena confianza en sus habilidades y su actuación”.Antes de unirse a la administración, Porter, quien se graduó de la Escuela de Derecho de Harvard, pasó casi tres años como jefe de Gabinete del senador republicano de Utah, Orrin Hatch.También trabajó para los senadores republicanos Rob Portman de Ohio y Mike Lee de Utah.Hatch dio a conocer un comunicado en el que dice que se siente “desilusionado” por los alegatos y denuncias de violencia doméstica.“En cada interacción que he tenido con Rob, ha sido cortés, profesional y respetuoso. Mis colaboradores le tienen afecto y fue un asesor confiable”, dijo Hatch.“No conozco los detalles personales de la vida personal de Rob. Aunque la violencia doméstica de cualquier forma es horrenda e inaceptable”.