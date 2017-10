Demandan a Trump por cambios en política de control natal

Seattle- El Estado de Washington demandó este lunes al presidente Donald Trump por su decisión de permitir que más empresarios, que han argumentado objeciones religiosas o morales, dejen de proporcionar un control natal sin costo a las mujeres.El procurador general Bob Ferguson, quien tuvo éxito al entablar una demanda para bloquear la prohibición inicial para viajar de Trump a principios de este año, anunció este lunes su demanda más reciente, tres días después que fueron emitidas las nuevas reglas.Otros Estados que tienden tendencia demócrata, incluyendo a Massachusetts y California, demandaron el viernes, al igual como lo hizo la Unión Americana de Libertades Civiles.La política de Trump está diseñada para eliminar partes de la ley de salud del presidente Barack Obama, que requiere que la mayoría de las empresas deben cubrir el control natal, que ha sido aprobado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, como una medida preventiva para las mujeres, sin que tenga un costo adicional.Entre los métodos aprobados por la FDA, está la píldora del día siguiente, que algunos conservadores religiosos catalogan como una droga para abortar aun cuando los científicos aseguran que no tiene efectos en una mujer embarazada.La administración Trump anunció la nueva política como una victoria para la libertad religiosa, el anunció emocionó a los conservadores sociales que integran una parte crucial de los simpatizantes del presidente.Este viernes, cuando le preguntaron acerca de la demanda ante la corte durante una conferencia informativa, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders comentó que las nuevas reglas son legales.“El presidente cree que la libertad para practicar la fe es un derecho fundamental de este país, yo considero que todos creemos lo mismo”, dijo. “Y de eso se trató lo de este día --- el gobierno federal siempre protege ese derecho”.Sin embargo, Ferguson comentó que eso viola la Primera Enmienda, debido a que requiere que las personas deben soportar la carga de las religiones a las que no pertenecen, así como también los requisitos para obtener una protección igualitaria de la Quinta Enmienda, porque eso afecta a las mujeres pero no a los hombres.“Las reglas del control natal del presidente Trump son injustas, ilegales e inconstitucionales”, comentó Ferguson a través de un boletín de prensa.Las reglas podrían afectar a más de 1.5 millones de trabajadoras en Washington y sus dependientes que reciben cobertura médica a través de un plan auto financiados por los empresarios, dijo Ferguson.Algunos podrían acudir a programas financiados por el gobierno para recibir una cobertura anticonceptiva, agregó.La inmensa mayoría de las empresas no tienen escrúpulos en ofrecer los beneficios del control natal a través de sus planes de salud.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.