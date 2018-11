Van 71 muertos y mil desaparecidos: Incendio en California

Chico, California— Con 71 muertes confirmadas y más de 1.000 desaparecidos, las autoridades en el norte de California continuaban el viernes buscando a quienes perecieron y a los sobrevivientes de un devastador incendio forestal antes de una visita del presidente Donald Trump.Se espera que el mandatario observe el dolor y daño causado por el siniestro de este tipo más grave de Estados Unidos en un siglo, y podría enfrentarse con el resentimiento de los locales por culpar del incidente al mal manejo forestal de California.Los agentes hallaron otros ocho cadáveres ayer, con lo que la cifra de fallecidos subió a 71.La cifra de personas desaparecidas aumentó de 631 el jueves por la noche a más de mil ayer, pero el jefe policial Kory Honea dijo que la lista era dinámica y es posible que contenga nombres duplicados o mal escritos.Dijo que en ella probablemente están algunos que huyeron del incendio y que no se han percatado que los reportaron como desaparecidos.En las redes sociales, familiares y amigos ya han confirmado la muerte de algunos en la lista. Se ha ubicado a otros que se encuentran sanos, pero las autoridades no han tenido oportunidad de marcarlos como encontrados.“El caos con el que estábamos lidiando aquí era extraordinario”, dijo el jefe de la policía del condado de Butte, Kory Honea sobre las horas posteriores al incendio de la semana pasada. “Ahora estamos intentando retroceder y asegurarnos de que estamos contando a todo el mundo”.Unas 52 mil personas están realojadas en refugios, en casas de familiares y amigos, en moteles e incluso en un estacionamiento de Walmart y en un campo adyacente en Chico, a una docena de kilómetros (millas) de las cenizas.En el vasto refugio levantado en el estacionamiento, los evacuados se preguntan si sus casas seguirán en pie, si sus vecinos han sobrevivido y a dónde irán cuando este lugar cierre en cuestión de días.“Hace frío y da miedo”, dijo Lilly Batres, de 13 años y una de las pocas menores de lugar. Batres huyó con su familia de la localidad de Magalia.Los bomberos estaban ayer ganándole terreno al fuego que había ennegrecido 575 kilómetros cuadrados (222 millas cuadradas). Estaba contenido en un 45% y no representaba una amenaza a zonas pobladas.

