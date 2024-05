Ofrecen Biden y Trump contrastes muy distintos en los temas de contienda

Washington.- Joe Biden y Donald Trump son dos presidentes con asuntos pendientes y ganas de hacerlos.

Sus trayectorias y planes en materia de aborto, inmigración, impuestos, guerras en el extranjero, etc., no dejan lugar a dudas de que el hombre al que elijan los votantes en noviembre tratará de configurar el panorama de la vida estadounidense de formas totalmente distintas al otro.

Las opciones, si el ganador se sale con la suya, están claramente definidas. El avance de la regulación y los incentivos para frenar el cambio climático, o una marcha lenta, si no un giro de 180 grados. Mayores impuestos para los súper ricos, o no. La reafirmación del derecho al aborto, o dejarlo en manos de los estados para que lo restrinjan o permitan según decida cada uno. Otro intento de legislar la seguridad fronteriza y la entrada ordenada en el país, o deportaciones masivas. Un compromiso para apoyar a Ucrania o dejarla marchar.

En ningún momento que se recuerde han competido por el cargo dos presidentes, actual y anterior. No desde los presidentes Teddy Roosevelt y William Howard Taft, ambos republicanos, en 1912, y eso no funcionó para ninguno de los dos: el demócrata Woodrow Wilson ganó aquella carrera a tres bandas.

Más de un siglo después, los votantes vuelven a juzgar a dos presidentes por su historial y sus promesas para los próximos cuatro años. He aquí su posición en 10 de los temas más importantes:

ABORTO

BIDEN: El presidente ha pedido al Congreso que le envíe legislación que codifique en la ley federal el derecho al aborto, que estuvo vigente durante casi 50 años antes de ser anulado por el Tribunal Supremo. También ha criticado las prohibiciones estatales del aborto en los estados republicanos y dice que vetará cualquier posible prohibición nacional si llega a sus manos. En ausencia de legislación, su administración ha tomado medidas más limitadas, como propuestas que protegerían a las mujeres que viajan para obtener abortos y limitarían la forma en que las fuerzas del orden recopilan registros médicos.

TRUMP: El expresidente a menudo se jacta de haber nombrado a los jueces del Tribunal Supremo que revocaron el caso Roe contra Wade, poniendo fin al derecho constitucional al aborto. Tras esquivar las preguntas sobre en qué momento del embarazo cree que debería restringirse el procedimiento, Trump anunció en abril que las decisiones sobre el acceso y los cortes deberían dejarse en manos de los estados. Dijo que no firmaría una prohibición nacional del aborto. Pero se ha negado a decir si intentaría limitar el acceso a la píldora abortiva mifepristona. En entrevistas recientes ha declarado a la revista Time que también debería dejarse en manos de los estados la decisión de perseguir a las mujeres por abortar o de vigilar sus embarazos.

CLIMA / ENERGÍA

BIDEN: En un segundo mandato, cabe esperar que Biden siga centrándose en la aplicación de las disposiciones climáticas de su Ley de Reducción de la Inflación, que destinó casi 375.000 millones de dólares a incentivos financieros para coches eléctricos y proyectos de energía limpia. Biden también está reclutando a más de 20 mil jóvenes para un "Cuerpo Climático" nacional, un programa similar a los Cuerpos de Paz para promover la conservación mediante tareas como la climatización de viviendas y la reparación de humedales. Biden quiere triplicar el tamaño del grupo en esta década. A pesar de todo, es poco probable que Estados Unidos esté en camino de cumplir el objetivo de Biden de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

TRUMP: Su mantra para una de sus principales prioridades: "PERFORA, NENE, PERFORA". Trump, que en el pasado tachó el cambio climático de "engaño" y alberga un particular desdén por la energía eólica, dice que su objetivo es que Estados Unidos tenga la energía y la electricidad más baratas del mundo. Aumentaría las prospecciones petrolíferas en terrenos públicos, ofrecería exenciones fiscales a los productores de petróleo, gas y carbón, aceleraría la aprobación de gasoductos de gas natural y daría marcha atrás en los agresivos esfuerzos de la administración Biden para que la gente se pase a los coches eléctricos, que, según él, tienen cabida pero no deben imponerse a los consumidores. También ha prometido abandonar los Acuerdos de París sobre el clima, poner fin a las subvenciones a la energía eólica y eliminar las normativas impuestas y propuestas por la administración Biden sobre bombillas, cocinas, lavavajillas y duchas de bajo consumo.

DEMOCRACIA / ESTADO DE DERECHO

BIDEN: Proteger la democracia ha sido la razón de ser de la decisión de Biden de presentarse a la reelección. En un guiño simbólico a la Guerra de la Independencia, Biden pronunció su primer discurso de campaña de 2024 cerca de Valley Forge, Pensilvania, donde habló de la decisión de George Washington de dimitir como líder del Ejército Continental tras la conquista de la independencia estadounidense. Durante el discurso del 5 de enero, Biden dijo que la contienda presidencial de este año "trata sobre todo" de si la democracia estadounidense sobrevivirá y condena regularmente la negación de Trump de que perdió las elecciones generales de 2020. Biden ha calificado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 como un "día en el que casi perdemos América, lo perdimos todo."

TRUMP: El expresidente, que famosamente se negó a aceptar su derrota ante Biden en 2020, no se ha comprometido a aceptar los resultados esta vez. "Si todo es honesto, aceptaré con gusto los resultados", dijo Trump recientemente al Milwaukee Journal Sentinel. "Si no lo es, hay que luchar por el derecho del país". Ha dicho que indultará a los acusados encarcelados el 6 de enero por agredir a agentes de policía y otros delitos durante el ataque al Capitolio. Promete revisar el Departamento de Justicia y el FBI "desde los cimientos", agraviado por los cargos penales que el departamento ha presentado contra él. También promete desplegar la Guardia Nacional en ciudades como Chicago, que luchan contra la delincuencia violenta, y en respuesta a las protestas, y también ha prometido nombrar a un fiscal especial para que persiga a Biden.

GOBIERNO FEDERAL

BIDEN: El gobierno de Biden ya está tomando medidas para dificultar los despidos masivos de funcionarios. En abril, la Oficina de Administración de Personal emitió una nueva norma que prohibiría que los trabajadores federales fueran reclasificados como designados políticos u otros empleados a voluntad, lo que los hace más fáciles de despedir. Eso fue en respuesta a la Lista F, una orden ejecutiva de Trump de 2020 que reclasificó a decenas de miles de trabajadores federales para que pudieran ser despedidos más fácilmente.

TRUMP: El expresidente promete una revisión de la burocracia federal, a la que ha culpado durante mucho tiempo de obstaculizar su agenda del primer mandato: "Destruiré totalmente el estado profundo". Planea reeditar la orden Schedule F que suprime las protecciones de la función pública. A continuación, procederá a despedir a los "burócratas deshonestos", incluidos los que "armaron nuestro sistema judicial", y a los "belicistas y globalistas del Estado Profundo, el Pentágono, el Departamento de Estado y el complejo industrial de seguridad nacional". Ha prometido acabar con el Departamento de Educación y quiere recortar la independencia de organismos reguladores como la Comisión Federal de Comunicaciones.

INMIGRACIÓN

BIDEN: El presidente sigue abogando por el proyecto de ley integral de inmigración que presentó en su primer día en el cargo, que concedería una vía de ocho años a la ciudadanía para los inmigrantes en los EU sin estatus legal, con una vía más rápida para los jóvenes inmigrantes que viven en el país ilegalmente que fueron traídos aquí cuando eran niños. La ley no prosperó en el Congreso. Este año, el presidente respaldó un compromiso del Senado que incluía normas de asilo más estrictas y miles de millones más de dólares federales para contratar más agentes fronterizos, jueces de inmigración y funcionarios de asilo. Ese acuerdo fracasó en el Capitolio debido a la oposición de Trump. Biden está considerando la posibilidad de tomar medidas ejecutivas en la frontera, sobre todo si el número de cruces ilegales aumenta a finales de este año.

TRUMP: El ex presidente promete montar la mayor deportación interna en la historia de Estados Unidos, una operación que podría incluir campos de detención y la Guardia Nacional. Traería de vuelta las políticas que puso en marcha durante su primer mandato, como el programa Permanecer en México y el Título 42, que impuso restricciones a los migrantes por motivos de salud pública. Y reviviría y ampliaría la prohibición de viajar que en un principio iba dirigida a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Tras el atentado de Hamás contra Israel del 7 de octubre, prometió un nuevo "control ideológico" de los inmigrantes para excluir a "lunáticos peligrosos, odiadores, fanáticos y maníacos". También intentaría deportar a las personas que están en Estados Unidos legalmente pero albergan "simpatías yihadistas". Intentaría poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para las personas nacidas en EU cuyos padres estén ambos en el país ilegalmente.

ISRAEL/GAZA

BIDEN: La guerra de Gaza, mucho más que otras consideraciones de seguridad nacional, ha definido la política exterior de Biden este año, con importantes implicaciones políticas. Ha ofrecido su apoyo incondicional a Israel desde que los militantes de Hamás lanzaron un asalto mortal por sorpresa el 7 de octubre. Pero a medida que aumenta el número de muertos en Gaza, Biden se enfrenta a una reacción masiva en su país. Su administración está trabajando para lograr un alto el fuego temporal que permita liberar a algunos rehenes en manos de Hamás, lo que también permitiría la entrada de más ayuda humanitaria en la región devastada por la guerra. Biden también aboga por una solución de dos Estados, en la que Israel coexistiría con un Estado palestino independiente.

TRUMP: El ex presidente ha expresado su apoyo a los esfuerzos de Israel para "destruir" a Hamás, pero también ha criticado algunas de las tácticas de Israel. Dice que el país debe terminar el trabajo rápidamente y volver a la paz. Ha pedido respuestas más agresivas a las protestas propalestinas en los campus universitarios y ha aplaudido los esfuerzos de la policía para desalojar los campamentos. Trump también propone revocar los visados de estudiante a quienes defiendan opiniones antisemitas o antiestadounidenses.