Morena convoca a votar en memoria de candidata asesinada

Celaya, México.- A más de un mes del asesinato de la candidata Gisela Gaytán, Morena llamó a sus simpatizantes a llenar las urnas el 2 de junio como homenaje póstumo a la víctima.

"Es el mejor homenaje que podamos hacer (a Gaytán)", expresó la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, al encabezar un mitin en este municipio.

Desde uno de los municipios más violentos del País, el partido y Sheinbaum también arremetieron contra el PAN por la inseguridad y la violencia en Guanajuato.

Lo hicieron horas después de que -en una conferencia de prensa- Sheinbaum acusó a la Oposición de usar políticamente la tragedia.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, lanzó un: "basta de gobiernos corruptos, de gobiernos asesinos y gobiernos indolentes".

"Que el dolor se convierta en esperanza, que la indignación se convierta en organización, que el coraje y el reclamo de justicia nos lleven al 2 de junio a la victoria", llamó.

"Hagamos un gran homenaje a la vida de nuestra compañera Gisela y que su lucha y su mensaje dure para siempre llenando las urnas este 2 de junio".

Delgado sostuvo que los próximos comicios son más que una elección, pues se trata de una lucha por la "liberación" de Celaya y de la entidad gobernada por Acción Nacional.

El senador Ricardo Monreal también llamó a "hacerlo" por Gaytán al recordar a la candidata a la Presidencia Municipal de Celaya asesinada el 1 de abril

"Desde aquí, desde Celaya le mandamos un abrazo y nuestras oraciones a esa gran líder que nos arrebataron, a esa gran candidata que nunca nos olvidaremos de ella", expresó.

"Gisela, hagámoslo por ella, hagámoslo por ella, la hora de talla, que el PAN de vaya".

Alma Alcaraz, candidata de Morena a la Gubernatura de Guanajuato, condenó que les "arrebataron de la peor manera" a la candidata.

Afirmó que el eventual triunfo de su partido en la entidad será un homenaje póstumo para Gaytán, a quien describió como una querida y gran amiga.

"(Fue) un asesinato atroz de una querida y gran amiga y que podía ser la presidenta de Celaya, a Bertha Gisela Gaytán, y este será un homenaje póstumo", expresó.

"Este triunfo de Morena el 2 de junio se convertirá en el mejor homenaje póstumo a Bertha Gisela Gaytán. Estamos cansados, cansadas, de tener el primer lugar en homicidio".

Celaya atraviesa por una espiral de homicidios y ataques a sus policías. En este municipio existe una guerra entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Apenas el viernes, dos agentes de tránsito fueron atacados por hombres con armas de alto calibre; suman 17 agentes muertos en lo que va del año en el municipio.

A diferencia de sus compañeros de partido, Sheinbaum prácticamente evitó hablar de Gaytán y centró su discurso en exponer sus propuestas en distintos rubros.

Cuando escuchó gritos de "presidenta, presidenta", Sheinbaum dijo que ese el mejor homenaje que le puedan hacer a la Gaytán, en clara alusión a su eventual triunfo en las urnas.

Fue la única mención a Gaytán, de quien inicialmente equivocó el nombre al referirse a ella como "Grisel".

"Es el mejor homenaje que le podamos hacer a Grisel... Gisela, a Gisela Gaytán, el mejor homenaje", corrigió Sheinbaum inmediatamente.

"Porque lo que ha pasado en Guanajuato es un modelo que ya llegó a su fin, en qué se basa ese modelo, en corrupción, en privilegios, en explotación del pueblo, en llamar a invertir con bajos salarios, en ocurrencias".

En un mitin blindado por fuerzas federales, advirtió que hay una "preocupación especial" en Guanajuato porque es el primer estado en homicidio doloso.

"Y la pregunta es por qué, corrupción, abandono, no se piensa en el pueblo, todo eso conjuntado, no sólo hay que decirlo, porque Alma se va a encargar y el pueblo de Guanajuato que ya no esté (el Fiscal) Zamarripa en la Fiscalía", manifestó.

"Pero es más que eso, se trata de construir un Guanajuato con justicia, se trata de construir un Guanajuato próspero, y (con) seguridad".

La exjefa de Gobierno de la CDMX insistió en su propuesta de atender la inseguridad a través de dos "brazos": la atención de las causas y de los jóvenes, y avanzar en cero impunidad.