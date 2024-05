Señala Cruz guerra sucia

El candidato a la presidencia municipal por la coalición Morena– PT, Cruz Pérez Cuéllar acusó la entrega de trípticos y la realización de llamadas en viviendas para inhibir el voto entre la ciudadanía por parte de la oposición, supuestamente.

“La guerra sucia no ha surtido efecto, la gente no les cree. Lamento que ese sea el nivel al que han llegado. Es una estrategia de inhibición del voto a través de entrega de trípticos y llamadas disfrazadas de encuesta par que la gente no salga a votar. No nos dejemos intimidar, vayamos a votar”, comentó el aspirante.

Dijo que la realización de este tipo de actos representa un delito electoral que deberá sancionarse en caso de que, “en algún momento, sean sorprendidos en flagrancia”.

Obtiene apoyo en la Central de Abastos

Ayer el aspirante sostuvo una reunión con empresarios de la Central de Abastos para compartir sus propuestas de campaña.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Aeronáutica, donde Pérez Cuéllar expresó su agradecimiento por la invitación y destacó la respuesta positiva de la ciudadanía durante los primeros nueve días de campaña.

Destacó algunos logros de su gestión, como la pavimentación de más de 230 calles, la rehabilitación de 400 escuelas y la instalación de 95 mil luminarias, todo ello sin generar deuda municipal.

El candidato también compartió algunos de sus proyectos futuros, incluyendo la construcción de un paso a desnivel en avenida De las Torres, un nuevo puente en Cuatro Siglos, una gaza para Riberas del Bravo y otra en la calle Oro, un Parque para el norponiente y mejoras en el sistema de semaforización.

Marcos Martínez, presidente del comité de administración de la Central de Abastos, elogió la gestión de Pérez Cuéllar y expresó el apoyo del gremio hacia su reelección. “Su administración es la que más nos ha apoyado y valorado. Le agradecemos su cercanía con todos los socios y estamos aquí para lo que necesite, porque estamos seguros de que se va a reelegir”, dijo el presidente de la Central de Abastos.

La reunión concluyó con un recorrido por la Central de Abastos, donde ciudadanos y comerciantes le dieron muestras de apoyo y se comprometieron a respaldar el proyecto de Cruz Pérez Cuéllar para continuar con la transformación de Ciudad Juárez.