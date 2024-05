Celebra México a Star Wars con su nueva serie 'The Acolyte'

Ciudad de México.- "En una era de luz, surge la oscuridad". Con esta frase en mente, sables de luz prendidos por todo el auditorio del Thunder Stage, túnica de jedis, playeras con wookies y droides, y la Fuerza recorriendo cada rincón de la CCXP México, se celebró a lo grande el Día de Star Wars este sábado.

La organización de la Comic Culture Experience, celebrada por primera vez en el país, tiró la casa por la venta para que este 4 de mayo fuera totalmente memorable para los "warsies" mexicanos, armando un panel inaugural dedicado a The Acolyte.

Esta nueva y esperadísima serie de Disney+, que estrenará en exclusiva por la plataforma de streaming el próximo 4 de junio, nos ubica al final de la era de la Alta República en el universo de Star Wars, alrededor de unos 100 años antes de lo visto en el Episodio I. Y para revelar algunos detalles de la trama, la actriz Dafne Keen fue la invitada especial.

"He sido super fan de Star Wars desde pequeña, entonces, desde que recibí la llamada (para estar en la serie), fue como: 'no voy a ponerme loca, ¿vale? Voy a esconder mi emoción. Pero sí me siento muy honrada", reconoció la actriz de origen español, quien da vida a la padawan Jecki Lon en la serie.

"Vi mi primera película de la saga con mi padre cuando tenía unos 7 años, en video, e inmediatamente después me alquilé todas las demás, hice maratón y me obsesioné".

Y aunque la charla de Keen duró apenas unos siete minutos, los ánimos de las miles de personas reunidas en el Thunder Stage, no decayó, en especial porque la gente de Lucasfilm tenía preparadas varias sorpresas para los fans.

Primero, proyectaron un video compilatorio de toda la saga y el universo Star Wars, desde las series animada y los videojuegos, hasta los parques de diversiones, los shows de TV y las películas. El reel incluyó varias escenas inéditas de próximos proyectos "warsies".

Sin embargo, la atención se la robó una escena completa de The Acolyte, proyectada en exclusiva para el público de la CCXP, en donde aparece el personaje de Mae (Amandla Stemberg), una ex padawan que se pasó al lado oscuro y vive cazando jedis.

Ella sale peleando contra Indara (Carrie-Anne Moss), una poderosa maestra experta en "Force-Fu", una especie de mezcla entre kung-fu y el uso habilidosos de la Fuerza.

"Que la línea del tiempo de la serie no haya sido explorada antes, nos dio muchísima libertad creativa y me parecía una época muy interesante porque nunca hemos visto ese momento en el que los jedis eran realmente casi como un cuerpo militar. Y eso fue muy interesante explorarlo", adelantó Keen, famosa por dar vida a Laura en Logan.

El festejo de "May The Fourth Be With You", el mantra de los fans de Star Wars para cada 4 de mayo, se aderezó con una demostración de sables de luz y peleas jedis antes al panel de The Acolyte y la presencia de una docena de stormtroopers sobre el escenario. La cereza del pastel: pósters de colección sólo para quienes asistieron al panel.

Además, en el interior del Centro Citibanamex, donde se realiza la CCXP, existen varias activaciones de Star Wars para tomarse fotos, como un Darth Vader de tamaño natural realizado con legos y una enorme nave de combate imperial. En ellas, cientos de fans disfrazados de los personajes de la saga han gozado de su día, con la Fuerza de su lado.