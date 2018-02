EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- “Yo quiero que mi patrón sea el pueblo, mi único compromiso es con él, para beneficiarlo”, expresó Javier Jurado Rodríguez, aspirante a la candidatura para la diputación local, por la vía independiente. En entrevista para este medio, Javier Jurado, ex presidente del Ejido Casas Grandes, realizó la recolección de firmas que solicita el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual exige el 4 por ciento de la lista nominal, para poder llegar a ser candidato por la vía independiente para Diputado por el distrito 01. El periodo para recabar las firmas se comenzó el pasado 15 de enero, y termina el próximo 6 de febrero, y a unos días de cumplirse el plazo de tiempo, ha logrado reunir 4 mil 247 firmas, proporcionadas por ciudadanos de los 8 municipios que conforman el distrito 01. Las cuales fueron recabadas utilizando la aplicación lanzada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y que a través de ella se envían los datos a la plataforma. Cumpliendo así con el 70 por ciento, a pesar de que el INE pide se cumpla con el 50 por ciento más uno, luego de haber visitado las seccionales de cada Municipio del distrito. Cabe mencionar que el Distrito 01 abarca desde Palomas, hasta Ciudad Madera, el cual fue recorrido por Javier Jurado, durante los días pasados. “Ha sido un trabajo difícil, recorrer cada kilómetro, pero me siento contento, conforme con el apoyo que la ciudadanía me ha dado” señaló Jurado Rodríguez. Así mismo agregó que antes de registrar su intención como aspirante a la diputación local por la vía independiente, recibió la invitación por parte de varios partidos políticos para representarlos, pero él los rechazó. Asegurando que él quiere como patrón solo al pueblo, que el compromiso lo tiene con la gente, y que busca con ello beneficiarlo, y para ello seguirán trabajando con perseverancia, lucha, tocando puertas, conociendo a las familias de cada una de las localidades. Jurado Rodríguez, señaló que en el recorrido que realizaron él y su equipo de trabajo por el distrito 01, se encontraron con familias vulnerables, viviendo en pésimas condiciones, y quienes expresaban que ya no creían en los partidos políticos, “para ser un buen gobernante, se necesita querer a su pueblo, a su gente, a su tierra” mencionó. Por otra parte comentó que con la aplicación que se ha estado utilizando para la recolección de firmas, surge poca desconfianza en la gente pero les aseguran que nada de la información se queda en el teléfono celular que se usa, sino que todo se envía automáticamente a la plataforma del INE, siendo una acción democrática la elección, a diferencia de los partidos políticos que asignan a sus candidatos causando inconformidades. “Yo soy candidato del pueblo, no de ningún partido, por eso salí a buscar el apoyo, y vamos con todo” enfatizó Javier Jurado Rodríguez. [email protected]

