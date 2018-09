Balacera en California fue planeada tras divorcio

Su divorcio se concretó hace varios meses, pero la pareja aún estaba decidiendo algunos detalles sobre la división de las propiedades y la manutención de sus dos hijos más pequeños, informó Los Angeles Times.Para la tarde del miércoles, algo había salido terriblemente mal.Las autoridades creen que Javier Cásarez, armado con un arma descrita como el revólver más potente del mundo, obligó a su exesposa a acompañarlo a una compañía de camiones de carga en East Backersfield, California, antes de perpetrar durante la siguiente media hora una sangrienta carnicería que sorprendería a la comunidad y dejaría un saldo de seis personas muertas, entre ellas el hombre armado y su exesposa.El incidente constituye el tercer tiroteo con más víctimas fatales registrado el presente año en Estados Unidos, después del ataque contra la preparatoria Marjory Stoneman Douglas, donde hubo 17 muertos en Florida, y la masacre en la preparatoria Santa Fe, que dejó un saldo de 10 muertos en Texas.El alguacil del condado Kern Donny Youngblood dijo a los reporteros que al parecer el suceso forma parte de una tendencia nacional: “esto es la nueva normalidad si uno se fija a lo ancho del país en este tipo de tiroteos”.Los disparos comenzaron aproximadamente a las 5:20 pm del miércoles, cuando Cásarez, de 54 años, abrió fuego contra su exesposa, Petra Maribel Bolaños, de 45, y Manuel Contreras, de 50, en el interior de T&T Trucking, matándolos a ambos.Un camionero que se hallaba en un negocio vecino oyó las detonaciones. Al salir, vio a un hombre armado persiguiendo a otro —identificado por las autoridades como Antonio Valadez, de 50 años— y accionando una pistola Smith & Wesson 50 calibre .50.Las autoridades señalaron que Cásarez se subió a su automóvil, siguió a Valadez hasta una tienda cercana y le disparó a muerte.Meza dijo que otros empleados le comentaron que el hombre armado trabajaba en T&T Trucking y sospechaba que su exesposa estaba teniendo una aventura con uno de sus compañeros de labores.Aproximadamente 15 minutos después de los primeros disparos, las autoridades recibieron una llamada reportando que Cásarez se había presentado en un domicilio particular y había abierto fuego, matando a Laura García, de 31 años, y al padre de ésta, Eliseo Cázares, de 57. Las autoridades creen que García perdió la vida al intentar salvar a su padre. La Policía no señaló cuál era la relación del hombre armado con la familia.Minutos después, Cásarez robó a mano armada un vehículo a una mujer que iba acompañada de un menor. Le dijo a la mujer que él no era “mala persona”, dejándola salir junto con el niño antes de dirigirse a la carretera Edison, donde un policía lo detectó, dijeron funcionarios.Entonces Cásarez entró al estacionamiento de un local comercial. Cuando se acercó un policía, Cásarez descendió del automóvil y se disparó en el pecho.Unos agentes están investigando a fin de determinar el motivo de los ataques, el primero de los cuales es descrito como una tragedia por violencia doméstica.Cásarez y Bolaños tenían tres hijos —un adulto y dos menores de edad—, mientras que hace poco Bolaños había regresado a los juzgados a fin de solicitar una audiencia para determinar la manutención infantil y el reparto de las propiedades.Youngblood dijo que las autoridades aún no han determinado si la audiencia desencadenó el tiroteo.

