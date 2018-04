Cae el 'Golden State Killer'

Washington— Más de 40 años después de que el llamado "Asesino del Estado Dorado" ("Golden State Killer") comenzó a aterrorizar California, violando a docenas de mujeres y matando al menos a 12, las autoridades anunciaron el miércoles que habían arrestado a Joseph James DeAngelo, de 72 años, acusándolo de asesinato capital.El arresto de DeAngelo ofreció un sorprendente y abrupto desarrollo en lo que durante mucho tiempo ha sido uno de los crímenes sin resolver más notorios en la historia de EU. Los horribles ataques se desarrollaron en todo California durante más de una década durante los años setenta y ochenta, destrozando familias y atemorizando a las comunidades. Luego los crímenes se detuvieron, siendo un misterio para toda una generación, con pocas señales de que el caso se resolviera alguna vez.Finalmente, el rastro condujo a las autoridades a DeAngelo, un ex oficial de policía que vivía en Citrus Heights, California, una ciudad a las afueras de Sacramento. Las autoridades dijeron que DeAngelo, que fue un oficial durante los años en que la policía cree que comenzaron los ataques, fue encontrado a través de pruebas de ADN obtenidas en los últimos días. Aunque los investigadores se negaron a dar más detalles sobre la evidencia de ADN o cómo se obtuvo, dijeron que claramente lo vinculaba con los crímenes que los habían atormentado durante tanto tiempo.Las autoridades dijeron que el nombre de DeAngelo no había estado en su radar en ningún momento hasta la semana pasada, pero que pudieron vincularlo con homicidios y violaciones de décadas atrás."La magnitud de este caso exigió que se resolviera", dijo la fiscal de distrito del condado de Sacramento, Anne Marie Schubert, en una conferencia de prensa en la capital de California el miércoles por la tarde. "Encontramos la aguja en el pajar, y estaba justo aquí en Sacramento".Los registros judiciales del condado de Sacramento mostraron que DeAngelo fue recluido en la cárcel la madrugada del miércoles por dos cargos de asesinato. No se estableció una fianza, y no se sabía si tenía un abogado.La cadena de ataques durante décadas fue considerada en realidad como tres actos separados, comenzando a mediados de la década de 1970 en Visalia, California, dijeron las autoridades, cuando docenas de invasiones y robos a viviendas llevaron a la gente a llamar al "desconocido ranchero Visalia". Una serie posterior de horripilantes invasiones y violaciones a hogares que comenzó en 1976 en el norte de California, atribuida al "violador del este" o al "acosador nocturno original", incluyó ataques prolongados, que a veces involucraban ataques sexuales a mujeres frente a sus seres queridos. . Luego, una serie de asesinatos que involucraron a parejas en sus hogares en el sur de California cometidos por el "Golden State Killer" duró hasta mediados de la década de 1980.No fue hasta 2001 que las autoridades conectaron los crímenes a través de pruebas de ADN.A través de 1986, dijo el FBI, el atacante mató a una docena de personas y violó a 45. Las víctimas eran tan jóvenes como de 13 y tan viejas como 41, dijeron.Los investigadores habían dicho que pensaban que el Golden State Killer podría tener antecedentes policiales, y DeAngelo se ajustaba a esa ley. Entre 1973 y 1979, DeAngelo se desempeñó como oficial de policía en dos departamentos de policía diferentes de California, dijo el sheriff del condado de Sacramento, Scott Jones.La línea de tiempo significaba que DeAngelo era un agente de la ley cuando comenzaron los ataques, aprendiendo cómo ser un oficial de policía al mismo tiempo que las autoridades ahora creen que estaba comenzando un reinado creciente de terror.

