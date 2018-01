Washington— El presidente Donald Trump insistió ayer que no ha cambiado de opinión sobre el muro en la frontera de Estados Unidos con México y refutó a su propio jefe de Gabinete acerca del tema.“El Muro es el Muro, nunca ha cambiado ni evolucionado desde el primer día que lo concebí”, tuiteó el presidente por la madrugada.Según legisladores demócratas que se reunieron el miércoles con el jefe de despacho John Kelly, éste les dijo que hay tramos de la frontera donde no es necesario un muro, cosa que Trump desconocía cuando hizo sus promesas de campaña.Trump tuiteó ayer que en algunas partes del muro se podrá “ver a través” y que jamás se planeó construirlo en tramos donde existen barreras naturales, “como montañas, desiertos, ríos bravos o agua”.Agregó que el muro “será pagado, directa o indirectamente, o mediante un reembolso a más largo plazo por México, que tiene un ridículo superávit comercial con Estados Unidos de 71 mil millones de dólares”.“El Muro de 20 mil millones de dólares es una ‘insignificancia’ comparado con lo que gana México con Estados Unidos”, agregó.México rechazó la afirmación de que es “el país más peligroso del mundo” y reiteró que no pagará la construcción de ningún muro en la frontera común.La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana emitió un comunicado en el que reconoce que hay un problema de violencia en el país, pero aseguró que llamarlo el más peligroso del mundo es “abiertamente falso”.La afirmación de Kelly de que la opinión de Trump sobre la inmigración había evolucionado se produjo al mismo tiempo que los legisladores trataban de llegar a un acuerdo para proteger de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes, conocidos como “dreamers”.Tanto la Casa Blanca como los republicanos han dicho que respaldarán tal acuerdo siempre y cuando esté condicionado a un endurecimiento de las medidas de seguridad fronteriza y otras restricciones.El jefe de despacho de la Casa Blanca habló el miércoles durante una reunión a puertas cerradas con el Caucus Hispano del Congreso, según asistentes a la reunión. Luego hizo declaraciones similares al canal de noticias Fox.Kelly dijo que le explicó al Caucus que “todos dicen cosas durante el curso de las campañas y pueden o no estar completamente informados”. Aseguró que Trump “decididamente cambió de actitud” con respecto a la protección de los jóvenes inmigrantes “e incluso con respecto al muro, una vez que le informamos”.“Así que él ha evolucionado en la forma en que ha visto las cosas”, indicó Kelly. “La campaña y gobernar son dos cosas diferentes y este presidente ha sido muy, muy flexible en términos de lo que está dentro de lo posible”, agregó.Los comentarios de Kelly fueron notables porque reconocieron abiertamente la diferencia entre las promesas de campaña y las acciones de gobierno e incluso indicaron que Trump necesitaba informarse sobre el tema.También ocurrieron cuando los legisladores luchan por alcanzar un acuerdo bipartidista que proteja a los cerca de 800 mil “dreamers” que llegaron de niños a Estados Unidos, ya sea porque sus padres entraron ilegalmente al país o porque se quedaron una vez que expiraron sus visas, por lo que podrían ser deportados si no cuentan con protección legal. Parte del problema de los negociadores ha sido la incertidumbre sobre lo que Trump aceptaría.

