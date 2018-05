Arrolla tren a peatón en área central

Una persona murió la mañana de ayer domingo tras ser atropellada por un tren de carga en el Centro de El Paso, informó el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).La llamada de emergencia se recibió a las 10:32 de la mañana del domingo 6 de mayo, en la que se detalló el incidente mortal que tuvo lugar muy cerca de la intersección de North San Marcial y Rosa Avenue.El sitio del accidente está rodeado de almacenes, además de una vasta zona con viviendas.En dicha área corre una doble vía donde trenes de carga regularmente hacen maniobras y desplazamientos.La máquina 4428 de la compañía ferroviaria Union Pacific se encontraba detenida en el lugar, mientras oficiales de EPPD colocaban cintas de advertencia color rojo, aparentemente en el lugar donde yacía el cuerpo de la víctima, y de color amarillo para acordonar la zona.Desde la primera alerta EPPD confirmó la muerte de la persona impactada por el convoy de carga, sin embargo, no se estableció la identidad o datos generales de la víctima.Agentes de la Unidad de Investigaciones Especiales de Tránsito (STI) se presentaron en el lugar para realizar las indagatorias, pero no aportaron datos sobre la identidad de la persona que murió tras el impacto.Las autoridades tampoco dieron a conocer si este accidente es resultado de traspaso criminal de la víctima.Hasta el cierre de esta edición no se había dado más detalles al respecto de este accidente mortal.Por ahora las autoridades recomiendan a los peatones y conductores que ejerzan seguridad a la hora de cruzar las vías del tren. Se recomienda a las personas que eviten caminar por dichas zona y a los conductores que extremen precauciones a la hora de cruzar las mismas.

