Vota Canutillo ISD en contra de cierre de escuelas… en privado

Es posible que la junta escolar de Canutillo haya violado las leyes de reuniones abiertas el martes cuando votaron sobre consolidaciones y cierres de escuelas, elementos que no figuran claramente en la agenda de la reunión, dijo un destacado experto en la ley de transparencia del gobierno de Texas.

La agenda del taller de la junta incluía un punto: Discusión y posible acción para implementar una reducción de personal –despidos– en ciertas áreas. El artículo también incluye el texto “y tomar otras medidas apropiadas al respecto”.

La junta votó 5-2 en dos mociones separadas para no consolidar las escuelas secundarias Canutillo y Alderete y no cerrar la escuela primaria Deanna Davenport.

Los síndicos Patsy Mendoza y Bobby Simental votaron a favor de consolidar y cerrar las escuelas.

Aunque estos puntos no figuraban en la agenda publicada por el distrito, un documento en la copia de seguridad, donde los organismos gubernamentales pueden publicar información adicional sobre un punto de la agenda, incluye el texto “reorganización o consolidación de dos o más escuelas individuales”.

El documento no enumera las escuelas que fueron votadas.

Bill Aleshire, un abogado de Austin que ha manejado numerosos casos relacionados con registros públicos y leyes de reuniones abiertas, dijo que la ley de Texas exige que Canutillo alerte específicamente a los residentes que estaba considerando consolidaciones y cierres de escuelas, y que lo haga en la agenda de una reunión pública.

Palabras claras, parte de la responsabilidad

“No pueden complementar el aviso de la reunión guardando cosas en una copia de seguridad que la gente tenga que ir a desenterrar. Tienen que usar palabras que avisen claramente al público sobre el tema que van a considerar y cuanto más interés público haya en el asunto, más específico debe ser el aviso de la reunión”, dijo Aleshire a El Paso Matters.

Dijo que la agenda también debería haber enumerado los cambios específicos que se votarían y nombrar las escuelas que se habrían visto afectadas.

El director de Comunicaciones del Distrito Escolar Independiente de Canutillo, Gustavo Reveles, dijo a El Paso Matters que el distrito cree que la agenda es adecuada porque el proceso se discutió durante reuniones anteriores de la junta.

“La agenda identificó como tema de discusión la propuesta de cambio de programa y recomendaciones de la administración. Se identificó la política específica que se estaba discutiendo. Las acciones a considerar fueron iniciar los procesos que habrían cerrado o consolidado escuelas, no avanzar para cerrar los campus”, dijo Reveles. “Sin embargo, reconocemos que la redacción de la agenda podría haber sido más clara. El distrito estudiará soluciones y garantizará esfuerzos para mantener el cumplimiento”.

La reunión se produjo tres días después de que los votantes aprobaran por estrecho margen el sábado dos propuestas de bonos por un total de $387 millones para consolidar campus y construir nuevas escuelas, realizar mejoras y mejoras en otras y pagar la deuda que asumió el distrito para comprar computadoras portátiles para los estudiantes durante la pandemia.

Según el bono, el distrito reemplazará las escuelas primarias Deanna Davenport y las escuelas secundarias Alderete con nuevos campus en la subdivisión Enchanted Hills cerca de las montañas Franklin, y reemplazará la escuela secundaria Canutillo con un nuevo campus en Upper Valley.

Déficit millonario

La junta directiva de Canutillo ISD discutió previamente la posibilidad de cerrar la escuela primaria Davenport y consolidar las dos escuelas intermedias como medidas de reducción de costos mientras se construyen las nuevas escuelas. El distrito enfrenta un déficit de $6 millones y durante una reunión de la junta directiva en abril proyectó un déficit de $9.9 millones para el próximo año escolar.

Durante la reunión, la junta también votó por unanimidad para eliminar 30 puestos docentes para el año escolar 2024-25, 28 de los cuales ya estaban vacantes. El personal del distrito dijo que harían esfuerzos para garantizar que los dos maestros restantes no pierdan sus trabajos y sean transferidos a nuevos puestos.

Esto redujo el déficit proyectado para el próximo año a 4.3 millones de dólares.

El personal que asistió a la reunión del martes pidió a la junta que no cerrara la escuela primaria Davenport hasta que se construyeran las nuevas instalaciones.

“Si combinamos escuelas, nuestras aulas tendrán proporciones más altas de estudiantes por maestro y posiblemente necesitemos hacer una costosa compra de portátiles y tal vez incluso autobuses”, dijo durante la reunión la directora de la escuela primaria Deanna Davenport, Guadalupe Montañez. “La reubicación de Deana Davenport antes de que se construya la nueva escuela afectará a los estudiantes, ya que tendrán que mudarse dos veces en unos pocos años. Esto es un gran cambio que pedir a nuestros estudiantes”.

Dado que la junta votó a favor de no cerrar ninguna escuela, Aleshire dijo que el distrito probablemente no enfrentará ninguna acción legal.

“Hay un límite al remedio que se puede obtener en los tribunales, y ese sería revertir su acción. Si no cerraron ninguna escuela, entonces el tribunal no tiene nada que revocar, pero eso no significa que no violaron la Ley (de Reuniones Abiertas de Texas)”, dijo.