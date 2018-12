Cierre de gobierno sería estúpido: McCarthy

Washington— El cierre parcial que amenaza al gobierno estadounidense sería “estúpido”, pero quizá sea inevitable si los demócratas se niegan a apoyar el muro fronterizo que desea el presidente Donald Trump, declaró el jueves el segundo republicano de mayor rango en la Cámara de Representantes.Incluso si los republicanos en la cámara baja recaban suficientes votos para aprobar el muro, el plan posiblemente fracase en el Senado, dijo el representante por California Kevin McCarthy.El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes indicó que los senadores demócratas ya prometieron impedir que la medida obtenga los 60 votos necesarios.McCarthy dijo en el pleno de la Cámara de Representantes que “un cierre sería estúpido”, pero no ofreció un plan inmediato antes del plazo del 21 diciembre. La cámara levantó sesiones por seis días después de las declaraciones del congresista.Los comentarios del republicano contradicen los de Trump, quien esta semana dijo que estaría “orgulloso de cerrar el gobierno” si es por la seguridad nacional.“Seré yo quien lo cierre”, dijo Trump el martes en un contencioso encuentro en la Casa Blanca con la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer.Trump mantuvo la presión el jueves al decir en un video difundido por la Casa Blanca que Schumer y otros demócratas en algún momento estuvieron a favor de la valla fronteriza, pero que ahora se oponen debido a Trump.El presidente calificó a los demócratas como unos “absolutos hipócritas”, y afirmó que “no lo quieren hacer por mí. Tienen que poner a la gente antes que a la política”.Pelosi, quien habló con Trump por teléfono después del encuentro del martes en la Oficina Oval, dijo que la decisión del presidente de respaldar el cese de labores del gobierno es desafortunada.“Tal vez no entiende que la gente necesita su sueldo. Tal vez no es la vida que él lleva”, dijo la congresista sobre el magnate de los bienes raíces.

