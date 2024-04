Se salvó de morir por arma encasquillada

Ciudad Juárez.- La segunda persona acusada de asesinar a Jesús Osvaldo Mejía Rivera y lesionar a una mujer en ese mismo hecho el 2 de enero de 2024 en el fraccionamiento Villas de Alcalá fue vinculada a proceso.

Se trata de Isaí Emir A. B. quien también es señalado como uno de los seis presuntos responsables de asesinar a tres el 17 de abril en el mismo fraccionamiento, también en la calle Río Coco, donde ocurrió el ataque fatal de enero.

De acuerdo con el relato vertido por las víctimas al Ministerio Público y expuesto en audiencias, A. B. conducía la camioneta tipo pickup Nissan TITAN color gris en la que viajó junto con el segundo coimputado, Fernando S. L. –vinculado a proceso en febrero del presente año–, y mientras el segundo descendió para descargar su arma larga contra la víctima fatal, A. B. disparó desde arriba del auto con un arma corta que se encasquilló, por lo que no pudo terminar con la vida de quien ahora funge como testigo de identidad reservada.

Está bajo la medida cautelar de prisión preventiva

Isaí Emir A. B. entró con el uniforme gris por estar bajo la medida cautelar de prisión preventiva que ya lleva en el Centro de Reinserción Social número 3. Llevaba ambas muñecas con vendas, presuntamente por abuso cometido por quienes lo detuvieron por otra causa penal.

La que lleva por el asesinato de Jesús Osvaldo y el intento de homicidio de la mujer es la 567/2024. Para la audiencia de vinculación o no a proceso, su abogado particular no presentó argumentos ni datos de prueba, sino que se limitó a solicitar que se resolviera conforme a derecho con los antecedentes expuestos por la agente del Ministerio Público encargada del caso.

Esa fue la estrategia para que fuera en juicio oral donde se desahoguen los medios adicionales que le aporten a la defensa, mencionó el abogado al juez de control.

Jesús Osvaldo murió por choque hipovolémico por laceración multiorgánica en zona toracoabdominal, por los disparos, es decir, el cuerpo le falló por la falta de sangre provocada por los disparos en todo el torso. No se mencionaron en esta diligencia cuántos disparos fueron, pero se aseguró que S. L., el coimputado, se retiró hasta vaciar su arma larga calibre .223.

‘No lo dejes vivo’

“¡Mátalo, mátalo, dale en la cabeza! ¡No lo dejes vivo!”, dijo la testigo protegida que escuchó decir a A. B.

El ataque ocurrió entre la 1:00 y 1:30 de la madrugada en una casa de la calle Río Coco en la colonia Villas de Alcalá. La sobreviviente alcanzó a esconderse detrás de una lavadora de los disparos del arma larga y de los fallidos ataques del arma encasquillada que presuntamente perpetró Isaí Emir.

Finalmente, los datos de prueba fueron suficientes para comprobar que existió el ataque con una víctima fatal y una sobreviviente, además de la probable participación del acusado en los hechos, y los requisitos de forma fueron satisfechos de acuerdo con el juez de primaria instancia, por lo que se declaró el auto de vinculación a proceso para A. B., que permanece en prisión preventiva.

El juez fijó, además, cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, en la que el plazo que fenecerá el 25 de agosto del presente año.

redaccion@redaccion.diario.com.mx