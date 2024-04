¡Revés! anulan condena a Weinstein por juicio injusto

Ciudad de México.- Weinstein enfrenta otra condena en California.

Weinstein enfrenta otra condena en California. Crédito: AP

En un revés al movimiento #MeToo, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la condena impuesta en 2020 al ex productor de cine Harvey Weinstein por delitos sexuales y ordenó un nuevo juicio.

En una ajustada decisión de 4 votos a 3, los magistrados encontraron que el juez de primera instancia que presidió el caso, James M. Burke, había cometido un error crucial e incurrió en "abuso de discreción judicial" al permitir a los fiscales llamar como testigos a una serie de mujeres que se habían declarado víctimas del productor, pero que no eran parte de la acusación contra él, por lo que el tribunal concluyó que no tuvo un "juicio justo".

"El acusado tiene derecho a rendir cuentas sólo por el delito que se le imputa y, por tanto, no pueden admitirse en su contra alegaciones de malos actos anteriores con el único propósito de establecer su propensión a la criminalidad", justificó la jueza Jenny Rivera, del grupo que aprobó la decisión judicial.

El magnate de 72 años había sido declarado culpable de varios delitos sexuales por un jurado en Nueva York y condenado en 2020 a 23 años, sentencia que cumple en una prisión en la localidad de Rome.

"Sabíamos que no fue un juicio justo", mencionó Arthur Aidala, abogado de Weinstein, a la prensa, y consideró la rescisión como un gran día para el sistema judicial estadounidense.

Ahora, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, el mismo que ha sentado en el banquillo a Donald Trump, tendrá que decidir si lo vuelven a juzgar.

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para volver a juzgar este caso y nos mantendremos firmes en nuestro compromiso con las sobrevivientes de agresión sexual", señalaron los fiscales, en un comunicado.

El fallo no significa que ya sea un hombre libre: en California fue declarado culpable por los cargos de violación y agresión sexual contra la actriz y modelo italiana Evgeniya Chernyshova (cuyo abogado aprobó a AP para ser mencionada) en un hotel de Beverly Hills; los defensores del ex productor buscan apelar esa condena que aún tiene pendiente por cumplir. Ahora, según agencias de noticias que citan a su portavoz, será enviado a California para continuar allí su condena.

Las denuncias sobre que Weinstein había abusado sexualmente de mujeres aparecieron en The New York Times y The New Yorker en octubre de 2017 (que después inspiró el filme She Said, nombrada en México como Ella Dijo). Sus historias encendieron lo que se conocería como el movimiento #MeToo, un repudio global a la mala conducta sexual de hombres poderosos.

Weinstein fue expulsado de la Academia del Cine de Estados Unidos y de su propia empresa, The Weinstein Company (TWC).

En noviembre de 2017, un mes después de que estalló el escándalo, se internó en un centro de rehabilitación para tratar su adicción al sexo.

Su segunda esposa, la diseñadora de modas británica Georgina Chapman, con quien tuvo dos de sus cinco hijos, se divorció de él.

En 2018, fue acusado por un gran jurado de Manhattan. En el juicio, que comenzó en enero de 2020, se enfrentó a dos cargos de agresión sexual predatoria, otro de violación en tercer grado y agresión sexual criminal en primer grado.

El caso se basaba principalmente en las acusaciones de dos mujeres: Miriam Haley, que señaló que Weinstein le practicó sexo oral a la fuerza en 2006, y Jessica Mann, quien asevera que la violó en 2013.

La acusación tuvo éxito: En febrero de 2020, un jurado condenó a Weinstein por agresión sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado. Fue absuelto de los dos cargos de agresión sexual predatoria, pero fue condenado a 23 años de prisión.

Durante el juicio, el juez permitió que otras cuatro mujeres declararan que Weinstein las había agredido. En sucesivas apelaciones, sus abogados han alegado que nunca se debería haber permitido declarar a esos testigos.

Durante años fue uno de los productores independientes más visionarios y poderosos de Hollywood, temido y venerado, al que en una ocasión Meryl Streep llamó "Dios".

Con su hermano Bob fundó el estudio Miramax, en 1979. Sus éxitos incluyeron Sexo, Mentiras y Video (Sex, Lies, and Videotape), de Steven Soderbergh, y Shakespeare Enamorado (Shakespeare in Love) de 1998.

También produjo el primer éxito de Quentin Tarantino, Tiempos Violentos (Pulp Fiction), The English Patient (El paciente Inglés). Luego fue vendida a Disney en 1993 y los hermanos dejaron la empresa en 2005 para fundar The Weinstein Company.

Sus películas recibieron más de 300 nominaciones al Óscar y 81 estatuillas.

'Estamos desoladas'

La decisión fue una noticia desalentadora para las acusadoras de Weinstein y los partidarios del movimiento #MeToo.

Jane Manning, directora del proyecto Igualdad de Justicia para las Mujeres y ex fiscal de delitos sexuales, lo calificó como un "día impactante y descorazonador para las supervivientes de agresiones sexuales" y demuestra que aún queda mucho trabajo por hacer para llevar adelante los ideales del movimiento.

"Con la decisión de hoy, este tribunal sigue frustrando los avances constantes por los que las supervivientes de la violencia sexual han luchado en nuestro sistema de justicia penal", aseveró la magistrada Madeline Singas.

Para esta jueza, se "olvida" a las "mujeres que soportan el trauma psicológico de la violencia sexual y las cicatrices de testificar una y otra vez".

La decepción de grupos feministas y de víctimas de abuso y acoso sexual no se hizo esperar.

"La noticia de hoy no solo es descorazonadora, sino profundamente injusta. Pero este fallo no disminuye la validez de nuestras experiencias o nuestra verdad", dijo un grupo de mujeres que se habían unido para denunciar la conducta sexual de Weinstein.

"Estamos desoladas por las supervivientes y por quienes encontraron consuelo y catarsis en el veredicto original", reaccionó Tarana Burke, quien acuñó la frase #MeToo, en 2006.

Rumores sobre el comportamiento abusivo del productor fueron durante años un secreto a voces en Hollywood.

Según los fiscales, Weinstein utilizó su influencia para presionar y abusar de las mujeres y se benefició de la impunidad que le concedía su privilegiada posición en la industria del espectáculo, en la que él y su hermano Bob gozaban de un poder cuasi omnímodo.

Con información de The New York Times, AP y AFP