Alerta AMLO sobre uso fraudulento de IA

Ciudad de México.- En medio de diversas polémicas registradas en el proceso electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador alertó sobre el uso fraudulento de la Inteligencia Artificial.

Durante su mañanera, el Mandatario aseguró que en el 70 por ciento de los casos, las personas son incapaces de identificar el engaño.

"Ayer se habló de la inteligencia artificial y de cómo pueden inventar una imagen, un audio de una persona, casi perfecto", alertó AMLO.

"Estábamos revisando este asunto y como un 70% de los mexicanos no alcanza a comprender que se trata de algo artificial, apócrifo, falso".

"Al día de hoy y hacia el futuro esto va a seguir creciendo, evolucionando y perfeccionándose".

"Tenemos que informar bastante para evitar fraudes, para que no se le engañe a la gente y que todos estemos muy informados, atentos, que nos volvamos como ya lo somos en otras materias, ya el pueblo de México es experto en manejo político, que me da mucho orgullo, ya no hay prácticamente analfabetismo político, se ha avanzado mucho en eso".

"También que nos volvamos expertos en todo esto que se está absorbiendo con la innovación tecnológica y que actuemos de manera precavida".

Ayer, un supuesto audio donde la candidata a la Gubernatura de Morelos por Morena, Margarita González, pide que servidores de la nación amenacen a la gente con quitarles programas sociales si no votan por ella fue filtrado en redes, lo que la aspirante atribuyó a la Inteligencia Artificial.

"Necesitamos apretar mucho más gato, nos están ganando... del otro lado... necesito que se pongan las pilas. Ya les dije que les digan a los servidores de la nación... que si no votan por nosotros les vamos a quitar los programas sociales a estos cabrones", se escucha.

En sus redes sociales, la aspirante aseguró que este audio es completamente falso.

"Toda persona que me conoce sabe que esa no es mi voz. Es producto de Inteligencia Artificial. Entiendo la desesperación de mis contrincantes por nuestros buenos resultados en las encuestas y en el debate".

Esta mañana, López Obrador puso como ejemplo un video, que ha circulado en internet desde hace varios años, en el que supuestamente ofrece la compra de acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Vocero presidencial, Jesús Ramírez, informó que ese material ya ha sido denunciado, pero luego de que es bajado de la red, los autores del fraude lo vuelven a subir.

Ayer, en la mañanera, López Obrador fue cuestionado sobre el caso de otro candidato en San Luis Potosí, que también denunció el uso de IA para la difusión de declaraciones supuestamente falsas.