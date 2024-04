Estamos dolidos y apenados: Jurado

Sebastián Jurado, portero de los Bravos de Juárez, señaló que tanto él como sus compañeros de equipo están dolidos y apenados con la institución y con la afición fronteriza porque una vez más no entregaron los resultados que esperaban y sumarán un torneo más sin saber lo que es jugar una Liguilla.

El equipo juarense recibirá mañana sábado a los Panzas Verdes de León en el último partido de la fase regular del Clausura 2024 de la Liga MX. De ganar, los Bravos llegarán a 18 puntos y pagarían la menor de las multas (33 mdp) por terminar en el lugar 16 de la tabla de cocientes.

En ese sentido, Jurado destacó que contra los felinos guanajuatenses buscarán los tres puntos por la importancia que tendrán en el cociente y, después, hacer un torneo digno en el Apertura 2024.

“Estamos dolidos con eso, estamos apenados con la institución, con la afición por no hacer los puntos necesarios para estar primeramente en el play-in y después alcanzar una calificación, pero tenemos mucho trabajo por delante, mucho crecimiento y muchísima área de oportunidad”, dijo Jurado ayer jueves en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre qué le diría a la dueña del equipo por tener que pagar por tercera ocasión una multa millonaria, Jurado respondió que es algo que muchas veces está o no está en control de ellos como jugadores.

“Hubo partidos que jugamos mucho mejor que el rival o partidos que no jugamos mejor que el rival, esto es futbol, desafortunadamente no pudimos salvar alguna de las multas, pero vamos a luchar para que sea lo mínimo porque esta institución se merece estar en los lugares más altos. Estamos apenados, lo dije hace un momento, pero seguramente las cosas van a salir conforme al trabajo que vamos a poner de cara al siguiente torneo”.

El guardameta de los Bravos prefirió mantenerse al margen cuando se le pidió su opinión sobre el tema del cociente, si le parece bien o mal y si él lo quitaría o lo mantendría si en sus manos estuviera tomar esa decisión.

“Yo creo que me mantengo al margen, me han preguntado cinco veces por el cociente, ya expresé lo que siento, que nos apena, que desafortunadamente vamos a tener que pagar nuevamente, que nos vamos a emplear a fondo a partir del próximo torneo para no pagarlo. Y después, las cosas y decisiones que sean en torno a la Federación y la Liga me tengo que mantener al margen porque yo soy un jugador que simplemente entrena y tiene que jugar de la mejor manera todos los fines de semana”.

Próximo partido

Bravos vs León

Sábado 27 de abril

5:06 pm

Estadio Benito Juárez

TV: FOX Premium