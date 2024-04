Va Alessandra Aguirre siempre adelante

Monterrey, México.- Andar por la vida a "Contravía" no es algo fácil, pero Alessandra Aguirre ya le agarró el gusto.

La cantante peruana, radicada en Miami, está causando sensación en plataformas digitales con su combinación del género pop con disco, blues y funky, que pueden saborearse en sus nuevos sencillos "Vivir Sin Ti" y "Estrellas", así como en el tema "Contravía", que es el más reciente que dio a conocer.

"Queríamos hacer una canción con un ritmo como un blues con funky, con ritmo, y la palabra salió mientras tirábamos melodías, cuando hablamos de las relaciones tóxicas y todo lo que involucra, como un círculo vicioso, donde todos los sentimientos son súper fuertes, cuando te advierten y te dicen que no te metas en esa relación, que esa personas no es para ti, y lo hacemos todo a 'Contravía'", compartió Alessandra.

"Desde que llegamos a México sentimos el apoyo de la gente a la canción, entramos en dos playlist editoriales de Spotify, súper importantes, con más de un millón de 'followers' en cada playlist, y lo mejor es que la canción sigue creciendo. De hecho vinimos a México porque es de los países que más me escuchan en Spotify, es un público al cual no sé cómo llegamos, pero les gustó mi música, y nos han recibido súper bien".

Alessandra no para, desde muy pequeña que descubrió su pasión por la música no ha detenido su paso para cumplir su sueño de dejar su huella en la industria musical.

"Siempre estuve muy rodeada de la música, crecí en una familia súper musical, desde muy pequeña me la pasaba cantando, entonces, siempre ha sido parte de mi vida, y así empecé en restaurantes, bares, festivales, siempre buscando un lugar donde poder cantar, y así llegué a los 10 años a Perú Tiene Talento, y de ahí seguí escribiendo canciones, actuando en musicales, y ya a los 18 me fui a estudiar música a Boston", contó la artista.

"Después fui a audicionar para American Idol con Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie, lo cual fue una experiencia increíble para mí que tuve en Las Vegas; y ya cuando me gradúe, en la universidad hacen un tributo a un artista y ese año eligieron a Usher y me eligieron para cantar frente a él; de ahí me mudé a Miami, desde donde llevo mi carrera musical".

La cantante dará a conocer un nuevo sencillo titulado "Tus Cartas", para el 3 de mayo, y planea grabar una balada junto a un artista mexicano, por lo cual está en plena búsqueda del talento con quien podría hacerlo.