Terror fronterizo

Ciudad de México— Encargado de investigar una serie de masacres, el agente Emmanuel Ritter (Joaquín Cosío) terminará enfrentado a sus demonios internos por culpa del mismísimo diablo, por lo que necesitará intervención divina.En la cinta ‘Belzebuth’, que se estrena hoy con 800 copias a nivel nacional, el policía deberá dejar a un lado su escepticismo y afrontar su dolor, luego de que la vida le arrebatara de forma sádica a su hijo.“Es un personaje trágico que va transformándose en varios personajes a partir de este trayecto, al final terrible. Pareciera que él está pagando algo, no sabemos porqué, pero va tragedia tras tragedia.“Ritter es un hombre que finalmente tiene dolor, amargura, y creo que eso es lo que lo hace vulnerable hacia el demonio”, comentó Cosío en entrevista.Ambientada en un poblado fronterizo entre México y Estados Unidos, la cinta se apoya en los escenarios desérticos, las calles desoladas y hasta en un narcotúnel para poner más tensión.Estas locaciones influyeron a la producción, pues la frontera refleja los contrastes que el director querían reflejar en los personajes.“El escenario te pone en un lugar más sensible para contar otra historia, porque la frontera es muy complicada y violenta. Genera personajes como el que interpreta Joaquín, que es un policía que a veces tiene que echar mano de la maldad y a veces del bien, vive siempre en esa dicotomía.“Ritter arranca con una tragedia y eso hace que el personaje quede muy vulnerable para, poco a poco, irse seduciendo por el mundo sobrenatural”, explicó el director Emilio Portes, conocido por ‘Pastorela’.Pese a que en la trama hay varios muertos, Portes aseguró que sus tomas no son tan explícitas y el terror viene de lo que no aparece a cuadro.“No es una cinta muy sanguinaria, hay poca sangre porque la violencia está retratada de una manera clásica y sugerida. Al estar fuera de cámara, hace que la gente se la imagine.“La película es muy violenta, pero no está filmada tan gráfica. Creo que es bueno que se perciba así, porque es lo que se lleva al público”, aseguró el director.

