La mañana del día de ayer, autoridades de la Secretaria de Desarrollo Social de gobierno del estado, autoridades del municipio de Nuevo Casas Grandes, representantes de instituciones educativas, la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), representantes de las maquiladoras LEAR Corporatión y grupo Yazaky, antes Auto Partes y Arneses de México (AMMSA), entre otros, estuvieron reunidos para poner a discusión el tema de guarderías infantiles para madres de este municipio, mismas que se encuentran adheridas al Instituto Mexicano del Seguro del Seguro Social.Por medio del departamento de Desarrollo Social, a cargo de Alonso Muñoz, en coordinación con el departamento de Fomento Económico, dirigido por Gerardo Madrid, se logró contar con la presencia de Víctor Quintana Silveira, encargado de Desarrollo Social estatal y al titular del área de planeación Rafael Lucero, quién fue el que hizo la exposición correspondiente a los presentes.Entre los asistentes estuvieron David Martínez Garrido, presidente de Nuevo Casas Grandes, Jesús Lujan Luevano, sub director de planeación del ITSNCG, Alejandro Pérez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, campus Nuevo Casas Grandes, Héctor Meraz, presidente de la FECHAC en este municipio, representantes de las maquiladoras LEAR y Yazaky, y autoridades gubernamentales.Uno de los principales factores que el titular de la Secretaria de Desarrollo Social en el estado mencionó en la mesa de dialogo, fue el que los empleados o trabajadores que están adheridos al IMSS hagan uso de su derecho a guardería infantil, ya que existen muchas madres de familia que no han utilizado este beneficio.Teniendo en cuenta el modelo de guardería a construirse en la colonia Anapra de Ciudad Juárez, está la propuesta de ingresar a los infantes después de los 45 días de nacido hasta el primer año de preescolar, que sería hasta los 4 años.Pero también se habló de hacer una extensión de este periodo, para que sea de los 4 a los 6 años de edad.Este modelo tiene 4 ejes principales que son; Alimentación, Pedagogía, fomento a la salud y administración.Dentro de la presentación del proyecto se dio a conocer el costo que tendría una guardería similar a la de Anapra de Ciudad Juárez, el cual sería de 15 millones, dividido en 3.5 millones la FECHAC, 5 millones gobierno del estado y 5 millones la asociación civil de maquiladoras de Juárez.Después de la presentación de este proyecto, comenzaron a salir diversas directrices referentes al tema de las guarderías infantiles.Las maquiladoras informaron acerca de la problemática que se vive en cuanto a los horarios de trabajo, donde no coinciden con la entrada a las guarderías del IMSS con la entrada a la jornada laboral.En este sentido, ambas maquiladoras, Yazaky y Lear Corporatión, coincidieron que esta problemática ha orillado a que haya deserción de trabajadoras principalmente.El representante de la UACJ, junto con el ITSNCG, dieron a conocer que alrededor de 100 o más alumnos han dejado sus estudios por no tener quién cuide a sus niños.La UT de Paquimé, señaló que los alumnos tienen un seguro facultativo, el cual no les permite ser beneficiarios del servicio de guarderías. El presidente municipal coincidió que en Nuevo Casas Grandes existe un déficit en guarderías infantiles.Víctor Quintana y el encargado del departamento de planeación de Desarrollo Social en el estado, después de escuchar las distintas problemáticas, que son los horarios, seguro facultativo, deserción estudiantil y laboral, hizo algunas reflexiones.Una de ellas fue el proponer una extensión de tiempo en los preescolares de la comunidad, una revisión en los esquemas maquiladores, casas de cuidado infantil y centros de bienestar social.Se pidió a las instituciones de nivel superior presentes en esta mesa de dialogo, que ayudaran a establecer la demanda real que existe en las comunidades universitarias, involucrando a las madres estudiantes y docentes.Se solicitó que se realicé un estudio de cuantas guarderías existen en la localidad y forma de operar de las mismas.Y por último, establecer una flexibilidad entre usuarios del servicio e IMSS, en su caso.

