En su labor altruista 2017, Braulio Sáenz de oficio camionero, logró reunir con compañeros transportistas, comerciantes, productores, galleros y ciudadanos voluntarios, una dotación muy significativa de víveres y algunos juguetes para asistir a niños alojados en la Casa-Hogar "Brazos Abiertos".Movidos por su buen corazón, los donantes respondieron al llamado de Braulio Sáenz llevando principalmente alimentos no perecederos, los cuales alcanzaron a llenar toda una plataforma de un tráiler con víveres como galletas, sopas, enlatados, carne, jugos, aceite, huevo, bombones, refrescos, salsas, mayonesa, cajas de cereal, avena, harina, sal, azúcar, frijol, arroz y hasta fruta.Con gran ilusión, los niños de la casa-hogar "Brazos Abiertos" recibieron la donación, ya que esa dotación les asegura al menos en esta temporada de frío, contar con una alimentación más balanceada y suficiente que con las carencias que generalmente sufren en este centro que depende mayormente de donantes y la atención de personal altruista.Huyendo de familias disfuncionales, algunos de ellos abandonados o abusados en el seno de lo que era su "hogar", los menores se encuentran sin el riesgo del maltrato pero aún a expensas de las carencias y sobre todo, del afecto de la figura materna o paterna, por lo que la ayuda y atención que se les proporciona en esta casa-hogar ha sido de gran alivio para su estabilidad emocional.Aunque se pidió que no se donaran juguetes porque mayormente le hace falta a estos niños sustento para su supervivencia en esa casa-hogar, no faltaron donantes de algún obsequio que fue bien recibido por los pequeños.Asimismo, hubo donantes de dinero en efectivo, que le fue entregado a los administradores de la casa-hogar para el abastecimiento de combustible y el mantenimiento de un vehículo que sirve para las actividades de transporte de los menores refugiados en este cetro creado por el grupo "Corazones Humanitarios de Chihuahua".

