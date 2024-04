Del apapacho a los reclamos

Cuernavaca, México.- El emecista Jorge Álvarez Máynez padeció ayer el partido de vuelta.

En la ida, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano pisó en blandito.

Los estudiantes le aplaudieron, le lanzaron vivas y hasta le entró al ping pong con la comunidad de ese plantel.

Reveló que es signo cáncer, que le va a los Pumas, que su película favorita es "Grandes Esperanzas", que admira a José María Morelos y Pavón, que de no ser político sería rockero o futbolista, y que de tener un superpoder sería curar a todos los niños. Todo fue miel sobre hojuelas.

"Imperdible. Lo que hoy sucedió en Morelos es histórico: vean cómo las y los jóvenes están tomando en sus manos el futuro de este país. Le vamos a ganar al dinero y al poder mediático con la fuerza de una nueva generación. Llegó la hora del #MéxicoNuevo", posteó en sus redes sociales.

"Nuestra campaña es de las y los jóvenes, y esto va a permitir que el próximo Gobierno si pueda hacer los cambios que el País necesita, porque yo no le voy a deber nada a los grupos de interés ni mucho menos a los grupos del crimen organizado, que también están pagando campañas y secuestrando el poder público", lanzó ante los universitarios.

A pregunta de los estudiantes, Máynez propuso concentrar la estrategia de seguridad en delitos de alto impacto.

"En mi sexenio no voy a permitir que se vuelva a encarcelar ni a una mujer por decidir sobre su cuerpo ni a un joven por fumar mariguana. La Policía debe de contener, debe disuadir, debe prevenir los delitos de alto impacto que lastiman a la sociedad", respondió, entre aplausos en Polideportivo de la UAEM.

Sólo Citlalli, estudiante de Psicología, fue la piedra en el zapato para el zacatecano, pues le cuestionó sobre la denuncia en su contra por presunto acoso sexual.

El abanderado emecista se mostró molesto con la joven y negó que haya pruebas.

"No, no, no, no es cierto. ¿No se te hace extraño que esa persona me acuse y, a los tres días, aparezca de candidata como regidora del PRI, y luego, al mes, la nombren coordinadora de Xóchitl (Gálvez)?", respondió a la estudiante, quien fue abucheada.

***

En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco, Maynez pasó un mal trago.

Primero fue blanco de gritos de "fuera, fuera, fuera", seguido de una lluvia de mentadas a chiflidos.

Luego fue cuestionado por ofrecer promesas superficiales, tener detrás a personajes cuestionados como Sandra Cuevas y ser parte de un marketing vacío.

Cuando explicó su proyecto de Gobierno, en caso de llegar a la Presidencia, un bloque de estudiantes arengó: "Máynez, Máynez".

Aunque en vez del tema musical naranja, en la UAM se escucharon guitarrazos de fondo. Al ruido se sumaron la bocinas que otros alumnos llevaron para opacar el mensaje del emecista.

"Yo no respondo a intereses de grupos fácticos, de grupos empresariales, vamos a igualar las oportunidades en este País con la educación pública. Las universidades públicas como la UAM han visto reducido su presupuesto en un 15 por ciento", inició el zacatecano.

"Vamos a llevar un millón de jóvenes a la Universidad, porque vamos a dar el mayor presupuesto de la historia para las universidades públicas y vamos a duplicar el número de becas", lanzó con voz ronca.

Máynez tuvo que alzar el tono ante los constantes gritos de los estudiantes.

"Ya cállate", "Nadie te cree nada", "Llégale, fosfo", retumbó en el Centro Cultural de la UAM.

Los vigilantes del plantel tuvieron un mal presagio y ordenaron acercar el auto del visitante.

"Estoy cambiando la manera en que se avanza al poder en México. El poder en México no lo pueden decidir los poderes fácticos, los grupos de interés", insistió el diputado con licencia entre el barullo.

La tensión subió de tono cuando comenzaron los cuestionamientos por parte de los alumnos.

"¿Cuándo vas a dar propuestas originales?, porque todo eso ya se dijo en el Congreso. Y no te cuelgues del trabajo de las mujeres, Clara Brugada ha impulsado el cuidado de mujeres", lanzó una estudiante.

"Y Amalia García...", balbuceó el aspirante de MC.

"¡Me interrumpes, Máynez, todavía no termino!", reclamó la alumna.

Molesto, el aspirante torció la boca.

"Fuera, fuera", le gritó otro alumno que se subió al templete.

"No me voy a ir de aquí", contestó Máynez, enfático.

Luego le reviró a la alumna: "En el debate pasado se trató el tema de género y creo que fui el único de los candidatos, aunque fueran dos mujeres, que se refirió al tema de la interrupción legal del embarazo".

"Y ahora tú me estás interrumpiendo, tampoco he terminado", reclamó a la universitaria, entre aplausos y reclamos.

Luego, un estudiante ecuatoriano le pidió su opinión sobre el conflicto entre México y su país.

Pero Máynez no pudo articular respuesta porque fue interrumpido de manera reiterada por quienes querían lanzar más preguntas.

"Ya cállate, no se entiende nada", gritó la moderadora.

"Cállate tú, copias las propuestas", se oía entre los inconformes.

"Yo sí quiero dialogar. Tú eres el que no permite dialogar, ve cómo agredes a tus compañeras, eres un agresor", dijo Máynez, ya desesperado.

El aspirante presidencial suspendió el evento, que no tardó ni una hora.

Hubo empujones en el templete, donde un alumno retó a Máynez, quien fue sacado entre el tumulto y gritos a favor y en contra.

Subió a su camioneta apurado y celebró la "pluralidad" de la UAM.

"Qué ojetes fueron con Máynez", reclamó una alumna a sus compañeros.