Atribuyen a Nahle otro depa en NY

Ciudad de México.- Una nueva acusación contra la candidata de Morena a la Gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, fue lanzada ayer por el empresario Arturo Castagné, quien reveló que la zacatecana tiene a su disposición un departamento cercano a Central Park, en New York, Estados Unidos.

"Me refiero a la lujosa y exclusiva zona de Upper West Side/Central Park West Historic District of Manhattan. El departamento en mención se encuentra ubicado en la calle Columbus #304, a 100 metros del famoso Central Park y a unos cuantos pasos del departamento en el cual vivía John Lennon", el integrante del grupo de rock The Beatles, publicó el empresario en su cuenta de X.

Castagné dice tener pruebas y videos, pero no los ha exhibido.

En su reclamo, el empresario dijo que, propio o rentado, la disposición de ese departamento excedería posibilidades de gasto de Nahle, con su sueldo, y su esposo José Luis Peña, con su pensión.

"Por consideración a quien lo habita, no publicaré el número del departamento y su nombre, pero cuento con videos y audios en mi poder para acreditar que un miembro de la familia Peña Nahle lo habita", aseveró.

Aseguró que el valor del departamento ronda los $2.7 millones de dólares (46 millones 710 mil pesos) y está ubicado en un edificio histórico construido en 1910. Su renta es de 6 mil 895 dólares mensuales (119 mil 283 pesos), detalló.

El miércoles, Castagné acusó que en el convoy de la candidata se utiliza una camioneta con reporte de robo y que otra, en la que se traslada el coordinador de su campaña, Rodrigo Calderón Salas, pertenece al Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, desde 2018.

Ayer, Nahle dijo que la camioneta robada es de sus simpatizantes, pero que la foto que difundió Castagné fue tomada en una gira del 18 de enero y después, la unidad fue robada el 27 de marzo. Los mismos propietarios lo reportaron, según expresó la candidata.

El empresario denunció hace una semana ante la FGR a Nahle y a su esposo por enriquecimiento ilícito, corrupción, uso ilícito de atribuciones y lavado de dinero.

En esa denuncia, señaló que Nahle compró propiedades en Boca del Río, Coatzacoalcos y Villahermosa, y liquidó créditos por alrededor de 100 millones de pesos en 2019, cuando su salario mensual como Secretaria de Energía era de 100 mil pesos.

Me acosan y difaman; denuncia ante Fiscalía

Rocío Nahle decidió contrademandar al empresario Arturo Castagné, quien la acusó por usar una camioneta robada en su campaña y por ser propietaria de un inmueble en Nueva York y tener cuentas bancarias en el extranjero.

La candidata de Morena al Gobierno de Veracruz precisó que denunciará al empresario por acoso, difamación, daño moral y falsificación de documentos.

Para Nahle, las acusaciones son falsas y son promovidas por la Oposición. Ayer fue acompañada en actos de campaña por la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, quien de nuevo le dio su respaldo.

"Es una tercera persona que ni conozco, pero sale a decir tantas cosas. Presenté una denuncia en la FGR por difamación, daño moral, por falsificar unos documentos de unas cuentas en el extranjero que no tengo", señaló.

La candidata al Gobierno de Veracruz evitó mencionar por su nombre a Arturo Castagné.