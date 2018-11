Dan sentencia de 25 años a texano que mató a hispano

Houston— El esposo de una exagente de policía fue sentenciado el miércoles a 25 años en prisión por estrangular a muerte a un hispano que la pareja sometió a las afueras de un restaurante del área de Houston.La fiscalía argumentó que Terry Thompson quería matar a John Hernández, de 24 años, y lo siguió estrangulando incluso después de que la víctima dejó de resistirse. Ambos comenzaron a pelear luego de que el agresor vio al hispano orinando en el estacionamiento de un restaurante Denny's en mayo de 2017.El abogado de Thompson arguyó que su cliente solo se defendió después de ser golpeado y que sometió a Hernández únicamente hasta que dejó de resistirse.El jurado rechazó una petición del abogado de Thompson para dictaminar que había actuado por pasión repentina y que no pudo controlar su ira, lo que lo hubiera hecho elegible para una pena menor de entre dos a 20 años. El mismo jurado declaró culpable de homicidio a Thompson el lunes.La esposa de Thompson, la exagente del Departamento de Policía del condado de Harris, Chauna Thompson, llegó después al restaurante y ayudó a su esposo a someter a Hernandez. Chauna Thompson se encontraba fuera de servicio al momento del altercado y posteriormente fue despedida. Enfrenta un juicio por asesinato en abril.Chauna Thompson estaba en el tribunal mientras el abogado de su esposo, Scot Courtney, solicitaba al jurado durante los alegatos finales del juicio, una sentencia que permitiera que su cliente regresara algún día con su familia. Describió a Thompson como alguien amigable, trabajador y dedicado a sus hijos."Terry Thompson es un buen hombre. ¿Tomó una mala decisión y cometió un error? No hay duda alguna de ello", señaló Courtney.Sin embargo, el fiscal John Jordan comentó al jurado que Thompson no merecía su misericordia puesto que tenía un historial de perder los estribos y agredir a sus hijos.Jordan dijo que no había ninguna pasión repentina en las acciones de Thompson debido a que confrontó a Hernandez durante 14 minutos y que lo había estrangulado por tres minutos, incluso después de que el hispano le había indicado que ya no se estaba resistiendo."¿Qué misericordia tuvo cuando su propia esposa llegó a la escena y le dijo 'Suéltalo'?", manifestó Jordan. "¿Cómo pueden darle algo que él no está dispuesto a darle a otro ser humano?".Hernandez falleció en un hospital tres días después del altercado. Un médico forense determinó que falleció por falta de oxígeno al cerebro causada por estrangulación y compresión torácica.La familia de Hernández ha criticado la investigación y ha dijo que los policías que llegaron al lugar no interrogaron a los testigos potenciales y que en un principio intentaron presentar un cargo de agresión agravada contra Hernández.La familia de la víctima presentó una demanda por homicidio culposo en contra de los Thompson, en la que solicitan por lo menos un millón de dólares como indemnización.Fue la segunda ocasión en que un jurado delibera en el caso de Thompson. En el primer juicio en junio el jurado no llegó a una decisión unánime.