Acusan a jefe de Policía de ir tras inmigrantes

Phoenix— Más de 100 activistas se reunieron el miércoles afuera de una prisión de Phoenix para protestar en contra de la continua cooperación del jefe de policía Paul Penzone con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.Cuatro activistas que se encadenaron unos a otros afuera de una de las entradas de la cárcel fueron arrestados en un acto de desobediencia civil. Las autoridades dicen que los cuatro estaban sentados en el piso, bloqueaban el acceso y se negaban a retirarse.En tomas de video en televisión fue posible apreciar a agentes antimotines del condado Maricopa mientras metían a los activistas a la cárcel."Penzone tiene el poder para impedir que el ICE ingrese a las prisiones y no lo está utilizando. Esto es para presionar al jefe Penzone, que sigue perjudicando a nuestra comunidad", dijo Cynthia Diaz, de 23 años, utilizando las siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.El ICE arrestó a la madre de Diaz durante una redada en su domicilio en 2011. Fue deportada a México, pero obtuvo el asilo tres años después y nuevamente vive en el área de Phoenix con su familia.El demócrata Penzone venció fácilmente a Joe Arpaio durante la elección de 2016, lo que generó esperanza entre los activistas migratorios de una nueva era en el ejercicio policial. Pero muchos ahora ven a Penzone de la misma manera en que percibían a Arpaio, quien fue condenado por desobedecer las órdenes de un juez para que suspendiera sus operativos de tránsito contra inmigrantes. Posteriormente fue indultado por el presidente Donald Trump y ahora es candidato al Senado federal.El jefe de policía reiteró recientemente su cooperación con el ICE al decir que es "tanto legal como necesaria en nuestros esfuerzos por promover la seguridad pública y facilitar la misión y autoridad de otras agencias del orden".La protesta del miércoles forma parte de un movimiento nacional conocido como Abolish ICE (Abolir al ICE), que tiene como objetivo cerrar la agencia que fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001."Creo que las comunidades han hablado sobre abolir el ICE durante mucho tiempo y ahora está ganando fuerza, lo que es grandioso", dijo Brenda Perez, del grupo nacional que presiona por abolir ese organismo. "El sofá en la casa de mi abuela es más viejo que el ICE... no tenemos que vivir en un mundo con el ICE".La protesta fue pacífica, aunque con algunos momentos de tensión después de que manifestantes y contramanifestantes intercambiaron insultos. La policía reprendió a un hombre por empujar a un manifestante que se le acercó demasiado con un altavoz.Penzone dice que el ICE ha seleccionado a más de mil 600 detenidos este año, personas arrestadas por cargos que van desde homicidio hasta abuso sexual o conducir ebrio. El jefe policial ya no participa en los así llamados retenedores, las solicitudes del ICE para seguir deteniendo a alguien mientras investiga su estatus legal, pero se permite que los agentes del ICE ingresen a la cárcel y le pregunten a cualquier persona acerca de su estatus migratorio.En un comunicado, Penzone dijo que sigue comprometido a trabajar con el ICE y otras agencias policiales."La táctica más efectiva para evitar estos cuestionamientos es ser un miembro de nuestra comunidad que cumple con la ley", señaló.Pero Ernesto Lopez de Puente Arizona, que organizó la protesta, dijo que no hay razón legal por la que Penzone deba permitir el ingreso del ICE a las cárceles."Creo que lo que queremos lograr es incrementar el nivel de consciencia entre nuestra gente que sigue siendo vulnerable a ser deportada. La verdadera amenaza de deportación es el departamento de policía y Penzone", afirmó Lopez.El esfuerzo ha ganado impulso y se ha convertido en uno de los temas favoritos entre los candidatos electorales, en especial en Arizona.El gobernador Doug Ducey escribió en un editorial en el periódico USA Today que no respalda la idea."Como gobernador de un estado fronterizo que se levanta cada día y se va a dormir cada noche con la seguridad de los ciudadanos de Arizona como mi principal preocupación, quiero ser claro: esta exhortación para abolir al ICE no sólo es equivocada, es imprudente, y pone a la gente de mi estado y a otros bajo una amenaza directa".Hace algunas semanas, la Asociación de Gobernadores Republicanos difundió comerciales que vinculaban a David Garcia, uno de los rivales demócratas de Ducey, al movimiento para acabar con el ICE. García no lo ha dicho expresamente, pero sí ha afirmado que respalda reemplazar y reformar el sistema.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.