Washington— El sábado el presidente Trump sugirió que los demócratas eran los responsables por la separación de los menores migrantes de sus padres en la frontera, política establecida durante la presente administración.Mediante tuit matutino, el Presidente escribió desear “presionar a los demócratas a fin de poner fin a la terrible ley que separa a los niños de sus padres en cuanto se internan en Estados Unidos al cruzar la frontera”.Si bien no existe ninguna ley que estipule separar a los menores de sus padres, tal vez Trump se haya referido al convenio de asentamiento Flores, establecido en 1997 por una demanda contra el gobierno federal. Según el acuerdo, los menores migrantes no pueden ser arraigados en la cárcel. Hasta hace poco, la consecuencia era que a menudo las familias que cruzaban la frontera en búsqueda de asilo salían libres en Estados Unidos hasta que se procesaran sus casos.El gobierno de Trump cree que dicha situación alentó a personas a venir ilegalmente al país.El presente mes, la administración anunció que entablaría acciones judiciales contra todos los adultos, incluyendo los padres, que crucen de manera ilegal. Los menores que vienen con ellos están siendo remitidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que les encuentra hospedaje, con frecuencia con parientes radicados en Estados Unidos.La administración Trump ha solicitado a los legisladores que invaliden el convenio Flores a través de alguna ley. El Congreso dominado por los republicanos no ha promulgado ninguna ley en dicho sentido.Mientras tanto, el Gobierno ha sido criticado por su política de separación familiar. “Ni siquiera durante la vergonzosa reclusión de estadounidenses de origen japonés después de Pearl Harbor separó a las familias el gobierno de Estados Unidos”, dijo el sábado mediante tuit el profesor de derecho de Harvard Laurence Tribe.En respuesta a las críticas, la secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen, culpó en comparecencia ante el Senado a los padres por venir a Estados Unidos sin autorización.

