Indemnizan con mil mdd a víctima de violación

Hope Cheston tenía 14 años en octubre de 2012 cuando, fuera de la fiesta de cumpleaños de una amiga, en un conjunto de apartamentos un guardia de seguridad armado la violó en una mesa para días de campo.Por años, Cheston pensó que quedaría olvidada como innumerables otras víctimas de agresión sexual.Pero el martes, en el condado Clayton, Georgia, los miembros del jurado emitieron un fallo de mil millones de dólares por daños y perjuicios en la demanda civil contra Crime Prevention Agency Inc., la compañía de seguridad para quien trabajaba el hombre que la violó.Desde luego, resulta casi seguro que Cheston no se convertirá en multimillonaria. La empresa de seguridad no vale mil millones de dólares, mientras que el juez aún podría reducir el monto del veredicto.Pero tanto Cheston como su abogado señalaron que el fallo representaba una victoria simbólica para todas las víctimas de ataque sexual.“A partir de ahora, un jurado sabrá que no existe tope en los daños que provoca a una mujer la violación”, dijo el abogado, L. Chris Steward. “Literalmente pensaron que violar en público a una adolescente de 14 años valía mil millones de dólares”.El guardia de seguridad que atacó a Cheston, Brandon Lamar Zachary, de 28 años, empezó en el 2016 a purgar su condena de 20 años por violación.En la demanda civil, que la madre de Cheston interpuso en el 2015, se acusa a la compañía de seguridad de negligencia durante su entrenamiento y desempeño y de no ofrecer seguridad a una menor de 14 años.El Times no pudo confirmar de inmediato que se trate del veredicto más alto en la historia de Estados Unidos, pero tres abogados que no participaron en el caso creen que podría serlo. La mayoría de los casos se resuelven por mucho menos, dijo Brad Edwards, abogado de Fort Lauderdale, Florida, especializado en víctimas de abuso sexual.“Si se llevaran a proceso los casos de violación y los miembros del jurado comprendieran el devastador efecto que ese tipo de sucesos tienen en las víctimas, se verían con bastante frecuencia los veredictos por cientos de millones de dólares”, señaló.

