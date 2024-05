'Deja de mentir', piden activistas a AMLO por Tren Maya

Ciudad de México.- El movimiento ambientalista #SelvamedelTren publicó más evidencias de destrucción en cuevas y un cenote debido al Tren Maya en Tulum y Chetumal, Quintana Roo.

"Deja de mentir, por favor", le pidieron.

Roberto Rojo, biólogo y espeleólogo, integrante del movimiento, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de mentir el pasado mes de abril, cuando afirmó que sólo hay un cenote de agua cristalina contaminado con el concreto que se escapa de los pilotes y que, supuestamente, ya se estaba remediando.

"Andrés Manuel: eres un ignorante. Ignorante no es una persona que no sepa, sino quien no quiera saber", afirmó en un video grabado en una cueva perforada por al menos tres columnas gigantes y pedazos de concreto derramado en el agua antes cristalina.

"Se hacen estos derrames de concreto. No es uno y un accidente, como lo dijiste en la mañanera. Son miles, y esto es un crimen medioambiental. Cada vez que venimos aquí encontramos cosas terribles, cada vez es peor. Además de ignorante, eres mentiroso. Y cada vez las mentiras caen terriblemente por su propio peso. Todas estas evidencias. Deja de mentir, por favor", agregó en un mensaje publicado en redes sociales.

El movimiento ambientalista publicó además imágenes de marros y martillos con los que se pretende "desaparecer" todo el concreto derramado, así como un video del recorrido de un ingeniero que denuncia el peligro causado por el fallido estudio de mecánica de suelos ya que, dijo, era para evitar que los pilotes atravesaran los cenotes y las cuevas y, sin embargo, éstos los atraviesan, mientras se ignora si logran tocar suelo firme.

"Esto es estructuralmente muy peligroso, como ingeniero civil yo veo que hubo un criterio estándar: '(dijeron) perforen, va porque va, pida lo que pida'. Entonces, de nada sirvió detectar cavernas, fue parejo 'lo que encuentres perfóralo, sí, mi general, y vámonos'. Miren, están picando el concreto que se sale por abajo y mandan a una albañil todos los días a que rompa el concreto, como si eso fuera a reparar una cimentación que no pisa firme", dijo el ingeniero Wilberth Esquivel.

El ingeniero lamentó que las obras en el Tramo 5 Sur, que todavía no tiene fecha para concluir a pesar de que se prometió para diciembre pasado, sólo han destruido el sistema de cavernas y ríos subterráneos con más de 14 mil pilotes de más de 25 metros, sin que se garantice la seguridad de la obra de más de 500 mil millones de pesos, según cálculos independientes

"Son miles, no una, como se dijo, son miles, 7 mil, 8 mil, Cancún a Playa del Carmen y más de 7 mil de Playa a Tulum, implica perforar, matar la caverna. Este sistema de perforación destructivo repetido no es un protector ni se está dando ningún tratamiento, esto fue una destrucción 'al va porque va', y generalmente la seguridad depende de que estas estructuras hayan llegado a un estrato resistente y en una zona de tantas cavernas es posible que tengan las cavernas debajo de cavernas hasta 150 metros de profundidad y no lo saben", explicó.