Apelan ley contra el aborto en Iowa

Des Moines, Iowa— Grupos defensores presentaron el martes una demanda contra la ley antiaborto de Iowa, la más restrictiva del país en la materia porque prohíbe interrumpir el embarazo una vez que se detecta el latido fetal, alrededor de la sexta semana de gestación.Casi de inmediato, el procurador estatal, el demócrata Tom Miller, dijo que no defenderá la ley. Señaló que basó su decisión en la creencia de que la medida "socavará los derechos y las protecciones para las mujeres".La demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Planned Parenthood Federation of America solicita una orden judicial que suspenda la implementación de la ley durante la demanda, un proceso legal que podría llevar años. La ley entraría en vigor el 1 de julio. Una clínica de Iowa City es otro de los demandantes."Nos hemos movido rápidamente para desafiar esta ley cruel e imprudente porque no se puede permitir que surta efecto", dijo en una conferencia de prensa Rita Bettis, directora legal de la ACLU en Iowa.La demanda nombra a la gobernadora Kim Reynolds y la Junta de Medicina de Iowa como acusados, dijo Bettis.Reynolds, quien promulgó la ley a principios de este mes, dijo en un evento público en Davenport que se sentía "muy segura de seguir adelante con ella".La ley es la última en poner a prueba el alcance de las leyes contra la interrupción del embarazo. A principios de este año, los legisladores republicanos en Mississippi aprobaron una ley que impide abortar a las 15 semanas. Fue firmada por el gobernador republicano y rápidamente se suspendió después de que la apelaron.

