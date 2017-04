Cancelar TLC, mortal para 4 estados de EU

Ciudad de México— La promesa electoral de Donald Trump de cancelar el TLC o modificarlo para que México no tenga ventajas económicas será un golpe económico fuerte para Texas, California, Arizona y Michigan, pues estas entidades de Estados Unidos tienen un intenso intercambio comercial con México, que beneficia innegablemente a sus habitantes, reveló el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado.Añade que el caso de Michigan es especial: a pesar de que es una entidad del norte de Estados Unidos, en la frontera con Canadá, sin una presencia sustancial de inmigrantes mexicanos, se posiciona como el tercer socio comercial de México, en buena medida gracias al desarrollo de la industria automotriz.En Texas, entidad que se encuentra entre las principales de Estados Unidos en materia de importación de bienes intermedios y principal socio comercial de México, se calcula que 382 mil empleos dependen de esta relación comercial. De consolidarse el establecimiento de un impuesto de ajuste fronterizo, por ejemplo, este estado sería potencialmente el más afectado.Una hipotética cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría significar, de hecho, costos de más de 15% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, dice el Centro.Por su parte, California en 2016 representó el mercado para 11% del total de exportaciones mexicanas, generando alrededor de un millón de empleos. México también es su principal destino, con 15.4% del total de las exportaciones. Según la Secretaría de Economía, 568 mil empleos en el estado son resultado del comercio con México.Por otra parte, desde la implementación del TLCAN ha aumentado en 281 mil 700 el número de empleos que dependen directamente del comercio con nuestro país, lo cual ha ayudado a reducir la tasa de desempleo hasta en 7%.Adicionalmente 95% del total de exportaciones del sector minero de Arizona están dirigidas a México, con base en las reglas vigentes del Tratado, por lo que modificaciones que no sean consensuadas con los actores directamente involucrados generarán un problema para estas economías, dicen los internacionalistas del Senado.Destaca que sin el acceso preferencial a mercados, garantizado por el TLCAN, las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos enfrentarían aranceles más altos al entrar a México.No obstante, se considera que los cuatro estados objeto de la investigación del CEIGB son aliados de México, en el contexto de una revisión del TLCAN que no merme el acceso a mercados, sino que, al contrario, fortalezca éste y otros rubros.

