Anónimos en riesgo

Associated Press | Ben Jenkin, actor de doblaje en el set de ‘The Fall Guy’ Associated Press | De izquierda a derecha, Ryan Gosling y Aaron Taylor–Johnson, con los dobles Ben Jenkin, Logan Holladay y Justin Eaton, posando con el director David Leitch Associated Press Associated Press Associated Press | Por su naturaleza, se trata de un trabajo casi anónimo, en el que los dobles encarnan a estrellas más delicadas Associated Press Associated Press

Nueva York — Hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando te queman vivo para una escena de una película. La primera, dice el especialista Ben Jenkin, es no respirar las llamas. Eso sería malo. A Jenkin se lo recordaron una y otra vez antes de quemarlo por primera vez (y luego siete veces más) en "The Fall Guy", de David Leitch, una extravagancia de acción que celebra cariñosamente la vida dura y agitada de los especialistas. Lo otro: seguir adelante. "Avanzar y mantener el fuego detrás de ti te permite respirar y controlar el fuego", dice Jenkin. Sería un buen eslogan para los especialistas que, desde los inicios de Hollywood, han alimentado el caos de las películas. Al menos desde que la fachada de una casa cayó alrededor de Buster Keaton en "Steamboat Bill, Jr.", los dobles han desempeñado un papel vital para mantener la ilusión de innumerables persecuciones en coche, peleas de bar, saltos desde tejados y, sí, tipos en llamas. Por su naturaleza, se trata de un trabajo casi anónimo, en el que los dobles encarnan a estrellas más delicadas. Pero Leitch, que fue doble de acción durante mucho tiempo antes de convertirse en director, y "The Fall Guy", que se exhibe en los cines, esperan redefinir el papel de los dobles de acción en Hollywood. "The Fall Guy", que cuenta con casi todo tipo de acrobacias imaginables, llega en un momento en el que un coro cada vez más numeroso reclama una nueva categoría de los Oscar para los dobles de acción. "Nunca se trató realmente de eso: El actor de doblaje necesita ser reconocido", dice Leitch, que pasó años como doble de Brad Pitt antes de pasar a la dirección con "John Wick". Las acrobacias más vistosas se producen en películas de acción de gran presupuesto, pero casi todas las películas de estudio implican algún trabajo de especialistas. Chris O'Hara, director de Stunts Unlimited y diseñador de escenas de riesgo en "The Fall Guy", no sólo es un veterano de películas innovadoras y repletas de acrobacias como "Matrix" y la serie de Jason Bourne, sino que también fue el tipo que atrapó a Saoirse Ronan cuando saltó de un coche (aparentemente) en movimiento en "Lady Bird", de Greta Gerwig. Las caídas que llevan a 'The Fall Guy' Cuando empezaban en Los Ángeles, Leitch y O'Hara vivían juntos. Su garaje estaba lleno de colchonetas y bolsas de aire. Hicieron un agujero en el patio trasero y pusieron una cama elástica. "El casero nunca nos pilló", dice Leitch, sonriendo. Junto con otros cuatro dobles, entre ellos Chad Stahelski, empezaron con grandes ambiciones de dejar su huella en Hollywood. Mientras se curtían en series de televisión como "Buffy, la cazavampiros", se entrenaban. Algunos eran gimnastas, otros pilotos y otros expertos en artes marciales. "Era un circo incesante de habilidades que necesitas pero que es divertido aprender", dice Leitch. "Duro para tu cuerpo, pero divertido". Se convirtieron en maestros de su oficio, o al menos en su mayoría. "Cuando te juegas la vida, ¿qué es lo peor que puede pasar en una escena?", dice Leitch. Desde entonces, Leitch se ha convertido en un solicitado director de acción, dirigiendo películas como "Atomic Blonde", "Deadpool 2" y "Bullet Train", protagonizada por Pitt. Aquel fue un momento en el que el tándem formado por la estrella y el doble de acción cerró el círculo, pero "The Fall Guy" podría serlo aún más. Basada en la serie de televisión de Lee Majors de los años 80, es una oda cómica entre bastidores a la naturaleza del trabajo de especialistas y la vida en el plató. 'Soy Ryan Gosling y casi no hice ninguna acrobacia en la película' En el estreno de "The Fall Guy" en SXSW, Gosling anunció con orgullo lo que pocos actores hacen: no hizo sus propias escenas de riesgo. La película requirió cinco dobles de Gosling, entre ellos Jenkin y Logan Holladay.