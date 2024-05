Ofrece Xóchitl apoyo a Durazo

Guaymas, México.- Tras sostener que los gobernadores de Morena se quedan callados cuando la Federación les quita recursos, Xóchitl Gálvez prometió que apoyará al mandatario de Sonora, Alfonso Durazo, en caso de que gane la Presidencia de la República.

La abanderada del frente opositor (PAN-PRI-PRD) encabezó en este puerto un mitin con pescadores, representantes de la comunidad yaqui y simpatizantes, y aseguró que Sonora puede ser más fuerte que Nuevo León.

"Vamos a apoyar al gobernador Durazo con lo que este Gobierno no le dio. El Gobierno federal desapareció 50 mil millones en seguridad pública. Pero esto no es de un partido o de otro porque aquí a los que les va mal son a ustedes", afirmó.

"Pero los gobernadores de Morena no protestan, se quedan callados: lo que les pido es que peleen por su pueblo, por su gente".

A bordo del Xochibus, la candidata presidencial llegó acompañada por el exgobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones, quien aspira a una senaduría, aunque al final no apareció en el templete.

Un líder de la comunidad yaqui abogó ante Xóchitl Gálvez por la unificación de la nación yaqui.

"Sabemos pedir, no mendigar. Pero en los hospitales no hay medicinas", sostuvo.

En entrevista, la senadora con licencia aseguró que los de Morena están ardidos porque ganó el debate del domingo pasado.

De aquí en adelante, advirtió, van a difundir un montón de encuestas patito.

"En unas a 500%, otras 300, otras 200, no me importa: No me van a quitar el ánimo", aseguró.