Video: 'Canelo' llama ladrón a Óscar de la Hoya: 'Es una lacra del boxeo'

Estados Unidos.- Hace algunos días Óscar de la Hoya sorprendió al decir que Saúl "Canelo" Álvarez "está viejo" y que por eso perderá la pelea contra Jaime Munguía, el próximo 4 de mayo en Las Vegas. Como era de esperarse, el campeón mundial le respondió en la previa al evento.

Durante la última rueda de prensa de promoción del combate, "Canelo" dijo: “Este imbécil, intento de gente, que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo el 'Canelo' a Estados Unidos y que solamente lucró con mi nombre". Además añadió: "Lo único lo único que hace este hombre, es ser una lacra del boxeo, robarles a los boxeadores".

Finalmente y a modo de advertencia, el nacido en Guadalajara sentenció: "Para el que esté con él, meta por favor a sus abogados porque seguramente les está robando. Lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo”.

De la Hoya, por supuesto, no se quedó callado y cuando fue su turno de tomar el micrófono, expresó: "Quiero aclarar que sólo tengo respeto para Canelo Álvarez como boxeador, pero ha pasado los últimos años insultándome. Así que le voy a ayudar: sí, he enfrentado muchos retos en mi vida; sí, he ido a rehabilitación varias veces; sí, hubo puntos muy bajos en mi vida".

Para el promotor, "todo eso no cambia que Golden Boy construyó a 'Canelo' Álvarez, la compañía para la que peleaste por décadas y que tiene un nombre: el mío", según opinó, recordando que la empresa de él fue la que le dio al mexicano el salto que necesitaba en Estados Unidos. Por esto exigió: "Dame un poco de respeto, carajo“.

Álvarez continuó provocando y además de volver a insultarlo, le dijo: “Tienes que leer cabrón. Te lo escriben para decirlo", generando todo tipo de reacciones en el público. Mientras todo esto sucedía, Jaime Munguía miraba a ambos lados y se reía, ya que de alguna manera había quedado en el medio de una contienda que tiene ya varios años.