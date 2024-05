Paramédicos atienden a Britney Spears por pelea con su novio

Ciudad de México.- Britney Spears fue atendida por paramédicos tras una gran pelea con su novio, en la que terminó fuera de control, llorando, posiblemente cortada, y casi a bordo de la ambulancia, dio a conocer TMZ.

Todo ocurrió en Chateau Marmont donde La Princesa del Pop pasaba la noche con su novio Paul Soliz, fue entonces que alguien llamó a la policía, alegando que una mujer que coincidía con la descripción de Britney estaba acosando y amenazando a los empleados y huéspedes del hotel.

"Nos dijeron que Britney y Paul se retiraron a una habitación de hotel alrededor de las 11 de la noche, donde continuaron de fiesta y bebiendo. Mientras estaban en la habitación, terminaron teniendo un gran altercado que, según nos dijeron, se volvió físico, y Britney pudo haberse lastimado la pierna.

"Nos dijeron que Britney estaba gritando y fuera de control en el pasillo de su suite, y varios invitados pensaron que estaba sufriendo un colapso mental, por lo que llamaron a los paramédicos", dijeron.

Los paramédicos llegaron alrededor de las 00:40 horas y se pusieron en contacto con Britney, que salía del hotel envuelta en una almohada y una manta.

"Claramente había estado llorando. No subió a la ambulancia y acabó saliendo con su seguridad y sin Paul", se dijo en el reporte.

Soltera otra vez

Britney Spears ha vuelto a la soltería ahora que ha terminado el proceso de divorcio con Sam Asghari a casi un año de que se anunció su separación.

TMZ informó que la cantante y su preparador físico se han separado, resolviendo su acuerdo prenupcial, en el cual Saghari no recibió ninguna compensación.

"Britney pagó el alquiler de Sam en su nueva casa y aunque se informó que el plan era que ella le extendiera un cheque de 6 cifras, no sabemos si eso sucedió", dijo el portal.

Sam presentó la solicitud de divorcio en agosto, 14 meses después de que se casaran en su casa de Thousand Oaks, citando "diferencias irreconciliables".

Hubo rumores por parte del abogado de Sam, Neal Hersh, de que el preparador físico impugnaría el acuerdo prenupcial, pero eso no se materializó.

En cuanto a por qué el matrimonio fracasó, las fuentes dijeron que Sam creía que Britney lo engañó con un miembro del personal en su casa, argumentando que hay imágenes de ellos en una posición comprometedora.

También se habló de la violenta reacción de Britney con Sam que lo llevó a ser visto con un ojo morado y marcas de mordiscos en el brazo.

Después del drama del divorcio, Britney publicó sus memorias, "La mujer en mí"... y, sorprendentemente, no se encontraron comentarios negativos sobre Sam por ninguna parte.

"Es muy extraño estar soltera. He tenido mucho tiempo para mirar atrás y ver todo lo bueno y lo malo. Me he dado cuenta de que no me hablo tan bien a mí misma", compartió la cantante en Instagram en noviembre pasado.