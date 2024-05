¿Quiénes son los anfitriones de la Gala Met?

The New York Times | Sus copresidentes de la Gala Met 2024: de izquierda a derecha, Jennifer Lopez, Bad Bunny, Anna Wintour, Chris Hemsworth y Zendaya.Créditos...Vittorio Zunino Celotto/Getty Images; David Becker/Getty Images; Charles Sykes/Invision, via Associated Press; Aliah Anderson/Getty Images; Jeff Spicer/Getty Images

Cada primavera, un puñado de atractivas celebridades que no parece que saldrían en ninguna otra situación son seleccionadas como copresidentas de la Gala Met, la fiesta de etiqueta que es esencialmente los X Games de la moda (resta motos, añade tul). Este año, Anna Wintour, Zendaya, Jennifer López, Chris Hemsworth y Bad Bunny encabezarán la gala que tendrá lugar el lunes. Los copresidentes se dieron a conocer en febrero en un vídeo de Instagram creado para que pareciera que los cinco se estaban divirtiendo en un mensaje de texto grupal. "Puedo liberar ese día", escribió el Sr. Hemsworth, con una cara guiñando un ojo. Bad Bunny aportó tres emojis de llamas. Por aleatoria que pueda parecer, la elección de los copresidentes es una delicada alquimia que trata de telegrafiar el atractivo del evento entre grupos de edad e industrias creativas, especialmente la moda, el cine, la música y las redes sociales. La alineación de Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka y Amanda Gorman en 2021 parecía gritar "¡Somos relevantes para la Generación Z!". Los copresidentes también suelen ser de los más madrugadores de la noche. Por favor, ahórrate la vergüenza de preguntar en tu fiesta del Met Gala si ese es el Hemsworth que interpreta a "Thor" o el Hemsworth que estuvo en "Los Juegos del Hambre" - estamos aquí para ayudar. Anna Wintour La conoces por: Vogue Anna Wintour del brazo con Bill Nighy en la Gala del Met del año pasado.Credit...Jutharat Pinyodoonyachet para The New York Times Trate de no parecer demasiado sorprendida. Wintour, de 74 años, directora editorial mundial de Condé Nast y redactora jefe de Vogue, ha sido la fuerza motriz de la gala desde 1999 y se ha convertido en su anfitriona permanente. Desde la primera vez que fue anfitriona de la gala en 1995, se le atribuye el mérito de haber transformado el evento, que pasó de ser una cena aburrida a una de las invitaciones más codiciadas del año, por no mencionar el éxito de recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. Wintour tiene la última palabra sobre todas las invitaciones que se envían y elige a sus copresidentes. Además, cada año acude a la alfombra con su característico corte recto y un vestido, a menudo de Oscar de la Renta, Prada o Chanel. Es una de las pocas veces al año que deja las gafas de sol en casa. Zendaya La conoces de: las arenas de Arrakis; las alfombras rojas de la Tierra Zendaya en el estreno londinense de "Challengers" el mes pasado.Credit...Isabel Infantes/Reuters Zendaya, de 27 años, saltó de la fama de Disney a papeles principales en el drama Gen Z de HBO "Euphoria" y en la película de tenis policíaca "Challengers". Ella no ha asistido al evento insignia del Met desde 2019 - pero ella ha estado convirtiendo casi todas las alfombras rojas en su propia Met Gala personal en su lugar. La actriz promocionó la película "Dune: Parte 2" con una tormenta de looks ciborg, incluido un reluciente traje de robot vintage de Mugler. La moda de la gira de prensa de "Challengers" ha sido explícitamente atlética, como el vestido de tenis de estilo universitario que lució en Roma el mes pasado con tacones de aguja a juego. Esos looks fueron ensamblados por el "arquitecto de imagen" Law Roach, que apareció en la alfombra roja con Zendaya para su aparición en la Met Gala en 2019, como el hada madrina de su Cenicienta. Jennifer López La conoces de: the block Jennifer Lopez en la Gala del Met del año pasado.Credit...Evan Agostini/Invision, via Associated Press López, de 54 años, cantante y actriz, ha asistido a más de una docena de Galas Met desde su primera aparición en 1999. Esta es la primera vez que ejerce de copresidenta, poco después del estreno de su desconcertante película "This Is Me ... Now: Una historia de amor". López ha sido una fuente fiable de diversión en la alfombra del Met en las últimas dos décadas, con un vestido de Michael Kors estampado de jirafa con un bouffant punky en 2013 y un sombrero de Indiana Jones con una estola de imitación de piel de oveja en 2021. Este año, puede que lleve accesorios de su marido, el actor Ben Affleck. Bad Bunny Le conoces por: superestrellato pop Bad Bunny actuando en Los Ángeles en marzo como parte de su gira Most Wanted Tour.Credit...Mario Anzuoni/Reuters Bad Bunny, la megaestrella de 30 años cuya música bebe del reggaeton, el trap latino y más allá, ha alcanzado el tipo de éxito que amplía las posibilidades del pop en español en todo el mundo, según nuestro crítico Jon Caramanica. Su álbum de 2022, "Un Verano Sin Ti", fue el más reproducido en streaming de ese año, y el primer lanzamiento interpretado en español en recibir una nominación a álbum del año en los premios Grammy. También se ha convertido en una presencia valiente y divertida en la alfombra roja. El año pasado acudió a la Gala del Met con un traje sin espalda y una larga cola floral de Simon Porte Jacquemus. Ha asistido en dos ocasiones, y se ha mostrado notablemente tranquilo con las invitaciones. "Sé que ese día va a ser emocionante", declaró a The New York Times en 2022. "¡Pero estoy trabajando mucho esta semana!". Chris Hemsworth Le conoces por: los universos ampliados de Marvel y de los hermanos Hemsworth Chris Hemsworth en Las Vegas el mes pasado.Credit...Alberto E. Rodriguez/Getty Images Hemsworth, el actor australiano de 40 años que hace girar un martillo como "Thor" en la franquicia Marvel, probablemente no sea para nadie un innovador de la moda. Pero es un taquillero de fiar que tiene dos películas importantes en cartelera el año que viene: "Furiosa: una saga de Mad Max" y "Transformers One". Hemsworth, que asistirá por primera vez a la Gala del Met, también es miembro de una de las familias más famosas de Hollywood. Aún no está claro si asistirá su hermano Liam, conocido por su papel en la franquicia de "Los Juegos del Hambre", así como por su efímero matrimonio con Miley Cyrus. La esposa de Chris Hemsworth, la modelo y actriz Elsa Pataky, parece una apuesta más segura ¿Se volverá loco en la alfombra roja? Si sus anteriores atuendos sirven de indicación, es posible que se decante por un esmoquin negro, azul marino o incluso gris. ¿Qué pasa con ese tipo de TikTok? Shou Zi Chew saliendo del Russell Senate Office Building en Washington en marzo.Credit...Anna Moneymaker/Getty Images Si estás pensando en Shou Chew, el director ejecutivo de TikTok, ¡estás cerca! Es "presidente honorario", al igual que Jonathan Anderson, director creativo de Loewe. (TikTok y Loewe, junto con Condé Nast, son patrocinadores del evento). Últimamente, TikTok está pasando por un mal momento, gracias a un proyecto de ley que pretende prohibir la aplicación y que fue promulgado la semana pasada por el Presidente Biden. Si el Sr. Chew se presenta, quién sabe con qué atuendo podría intentar darle la vuelta a la situación.