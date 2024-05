Pedirá madre buscadora ayuda a CDMX para identificar cráneo

Ciudad de México.- La activista Cecilia Flores aseguró que pedirá ayuda de las autoridades de la Ciudad de México para saber si un cráneo que halló es de su hijo dada la rapidez con la que la Fiscalía capitalina resolvió que los restos en un posible crematorio clandestino pertenecían a animales.

"Llevo 1 mes, 11 días y 7 horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la CDMX porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora. Ya me les adelanté, les juro que no es una lagartija.", escribió en su cuenta de X este día.

Mientras que ayer pidió la intervención de organizaciones internacionales para que le dieran seguimiento al caso en su red social.

Hoy, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, acusó "montaje" por los restos hallados en Tláhuac.