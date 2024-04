Nutrición para envejecer con salud

La nutrición es un elemento clave para nuestra salud y debe ser distinta según cada etapa de la vida y del estilo de vida que llevamos. En la tercera edad ocurren cambios fisiológicos y metabólicos que precisan de ciertos requerimientos nutricionales para que el envejecimiento celular no avance tan rápido. De ahí la importancia de aprender a comer a conciencia, seleccionando aquellos alimentos que nos ayudan a estar mejor y a evitar el envejecimiento prematuro.

Entonces, ¿qué necesita comer un adulto mayor? ¿Cómo podemos alimentarnos para tener un envejecimiento más saludable? ¿Qué alimentos es mejor evitar? Expertos contestaron las siguientes preguntas.

¿Qué requiere nutricionalmente un adulto mayor?

El metabolismo basal (energía que requiere nuestro cuerpo para llevar a cabo las funciones diarias) va disminuyendo con la edad, por lo cual, los adultos mayores requieren de menos cantidad de alimento. No obstante, es necesario que lo que coman esté equilibrado, incluyendo los 3 tipos de macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) haciendo especial énfasis en el consumo de proteínas, ya que en esta etapa de la vida es importante contrarrestar la pérdida muscular.

¿Cómo alimentarse para tener un envejecimiento saludable?

Una nutrición adecuada no se trata de comer poco o restringirse, sino de comer equilibrado, considerando los tres tipos de macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas), además de los micronutrientes, como son las vitaminas y minerales, que ayudan a contrarrestar el proceso de envejecimiento celular.

¿Qué alimentos evitar?

Es importante evitar alimentos muy procesados. Actualmente en México los productos que se comercializan cuentan con sellos gran importancia aprender a comer a conciencia en los que se expone si son altos en calorías, en azúcares, grasas trans, entre otras. Esto con el fin de lograr mayor concientización en la población sobre lo que comemos. Lo ideal es volver a lo más natural, frutas, verduras, carnes y cereales no procesados, y de preferencia, cocinados en casa.

¿Cómo cambiar los malos hábitos?

La clave está en tener una alimentación consciente, no únicamente comer para saciar nuestro apetito. Además, los profesionales de nutrición deben hacer bien su labor, no únicamente prohibir, sino explicarle a los pacientes el por qué no es aconsejable el consumo habitual de esos alimentos y qué consecuencias adversas puede tener en nuestro cuerpo. Así las personas entienden porque se deben evitar esto alimentos.

Otra manera es no prohibirles el consumo de platillos tradicionales o cotidianos, sino recomendarles nuevas formas de prepararlos de manera que sean más saludables.

¿Cuántas comidas hacer al día?

En general, con 3 comidas se pueden cumplir los requerimientos diarios de nutrientes, pero se recomiendan refrigerios saludables entre comidas, esto para mantener niveles estables de insulina y glucosa para no generar ansiedad.

¿Y la hidratación?

El agua es necesaria en el cuerpo, entre ellas, la producción de energía. El requerimiento de líquido suele ser menor en los adultos mayores, sin embargo, es necesario que tomen la suficiente a lo largo del día.