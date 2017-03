Donald pone en riesgo al planeta

Nueva York— No tardó mucho tiempo. Tan sólo diez semanas después del inicio de su presidencia, y con un gran riesgo para las generaciones futuras, Donald Trump ha ordenado que se eliminen gran parte de las políticas del presidente Barack Obama para combatir el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de combustibles fósiles.El asalto comenzó el 15 de marzo en Detroit, cuando Trump prometió revertir los estándares de eficiencia de combustible para automóviles y camiones. Continuó con un mezquino plan presupuestal que acabaría con la financiación de programas científicos relacionados con el clima y alcanzó su punto máximo el 28 de marzo con una orden ejecutiva que, entre otras cosas, rescindirá la pieza central de la estrategia de energías limpias de Obama, una norma que cerraría cientos de viejas centrales de carbón y frenaría la construcción de otras nuevas.Nada de esto fue inesperado, al venir de un hombre que ha descrito el cambio climático como un engaño inventado por los chinos para destruir la industria estadounidense, y que se ha rodeado de funcionarios de gabinete y asistentes que saben o se preocupan poco por el calentamiento global y sus consecuencias. En muchos casos, le deben su éxito político a la generosidad de las empresas de petróleo, gas y carbón.Aun así, la reunión del martes en la Agencia de Protección Ambiental (EPA por su siglas en inglés) fue profundamente desalentadora… y no sólo por las trilladas quejas de Trump sobre regulaciones que reducen la cantidad de empleos ni por sus falsas promesas de más empleos para los trabajadores de la industria del carbón, en declive irreversible debido al bajo precio del gas natural y a la triplicación en la capacidad, desde 2008, de fuentes de energía limpias, como el viento y la energía solar.Fue desalentadora porque repudió el sólido consenso científico de que, sin una acción rápida, las consecuencias del cambio climático –el aumento del nivel del mar, sequías más devastadoras y la extinción generalizada de las especies– probablemente empeorarán. Fue desalentadora porque reafirmó el apoyo del Gobierno a fuentes de energía más viejas y sucias, cuando todo el impulso económico y las inversiones están enfocadas hacia nuevas formas más limpias de energía. Fue desalentadora porque se llevó a cabo a pesar del apoyo generalizado a la protección del medio ambiente, incluyendo las súplicas de los ejecutivos de cientos de grandes corporaciones estadounidenses que temen que, sin la innovación energética, sus costos aumenten y pierdan su ventaja competitiva frente a empresas extranjeras.Quizá lo más importante es que la ignorancia de Trump le ha quitado a Estados Unidos ese papel, tan difícil de conseguir, de líder mundial en asuntos climáticos. Hubo cierto alivio de que Trump no aprovechara la ocasión para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París concluido en diciembre de 2015, cuando 195 naciones se reunieron por primera vez en un esfuerzo colectivo por reducir los gases de efecto invernadero, en gran parte gracias a los esfuerzos incansables de Obama y su secretario de Estado, John Kerry, para incluir a China e India.Sin embargo, lo cierto es que Trump ha repudiado lo firmado en París de manera práctica. Las iniciativas que amenaza con desmantelar son las mismas que respaldan la vasta promesa de Obama en París de reducir en más de un cuarto las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de Estados Unidos para 2025, por debajo de los niveles de 2005. Sin ellos, Estados Unidos no tendrá ni las herramientas ni la credibilidad para liderar al mundo en la reducción de emisiones, y seguramente los líderes de China, India y el resto del mundo tienen la inteligencia suficiente para ver esto.Esto plantea dos peligros muy reales: que otros países también se retiren del acuerdo o que decidan aprovechar la iniciativa de fuentes de energías limpias, lo cual sería bueno para el clima, pero malo para la industria estadounidense.¿Acaso hay alguna manera de evitar esta locura? Sí. Las órdenes de Trump no surtirán efecto de inmediato. La EPA necesitará un año o más para desarrollar un reemplazo para el Plan de Energía Limpia. Estados progresistas como California y Nueva York casi seguramente procederán con sus propias iniciativas para reducir los gases de efecto invernadero. Además, está la opinión pública, la cual castigó severamente a los republicanos en 1994 cuando Newt Gingrich y sus aliados intentaron revertir las leyes ambientales. Los castigó de nuevo en 2008 después de ocho años de negación y evasivas sobre el cambio climático bajo el mando de George W. Bush y su acólito de combustibles fósiles, Dick Cheney.Hay tiempo suficiente para que el público haga sentir su oposición a esta agenda contraria a la ciencia antes de que la ignorancia de Trump se traduzca en una política real.

