El 2019 no ha iniciado de la mejor manera para Ciudad Juárez y es que en comparación con los primeros días de enero de 2018, la Fiscalía General del Estado reportaba 29 homicidios hasta el 8 de enero de 2018, y 28 homicidios para los primeros ocho días de 2019, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 09/01/19). Lo anterior refleja que seguimos pisando los mismos números del año pasado, al menos en lo que va del mes, y con ello se siguen sumando víctimas de los delitos.La estrategia que se ha tomado entre los distintos órdenes de gobierno, tanto municipal y estatal como federal, es trabajar de manera conjunta a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la cual tiene por objeto combatir la inseguridad, así como lograr la disminución de quejas sobre posibles violaciones a derechos humanos. Hasta el día de hoy, dicha mesa ha realizado 29 reuniones y tres operativos policiacos de manera coordinada, estrategia que esperamos tenga éxito ya que a los pocos días del presente mes no se han evidenciado grandes resultados, quizá se deba a su reciente creación.Definitivamente la labor preventiva por parte de las autoridades es indispensable para evitar que se sigan generando víctimas, y es que tan sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceav) reportó de enero a noviembre del año pasado la atención a 34 mil 839 personas en el estado, de los cuales 24 mil corresponden a mujeres y un poco más de 10 mil a hombres, así lo precisa el periodista Orlando Chávez (El Diario 07/01/19.) Y aunque si bien la Ceav ha atendido de manera integral a las víctimas brindando los servicios de asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, así como proporcionando asistencia en tramites médicos, escolares, funerales, despensas, alimentos, traslados, entre otros, la atención a las víctimas no es exclusiva de esta dependencia, sino que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de realizar labores de prevención, protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.Así pues, la labor preventiva del delito o la violación al derecho humano no sólo les compete a ciertas dependencias, sino que es una tarea de todas las instituciones de gobierno y claro también de los ciudadanos. Recientemente ese compromiso se vio reflejado en la reforma realizada en junio de 2018 a la Ley de Víctimas del Estado, en donde se incorporan al Sistema Estatal de Víctimas, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y Deporte y la Secretaría de Desarrollo Municipal dependencias que no se encontraban dentro del Sistema y que junto con la Secretaría de Desarrollo Social y la Fiscalía General del Estado hoy ya forman parte asimismo dentro del Sistema se encuentran integrantes de los poderes Legislativo y Judicial.El artículo 11 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, establece cuáles con las atribuciones del Sistema Estatal de Víctimas, mismo que tiene entre otras, el promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas estatales y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención a las víctimas; formular propuestas para la elaboración del Programa Estatal en la materia; promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas a cargo del Estado y de los municipios, por incumplimiento de los deberes previstos en la legislación correspondiente; impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas; fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos y formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción y de atención a víctimas.En conclusión, lo que definitivamente esperamos los juarenses es paz en la ciudad, no queremos más víctimas del delito ni de violaciones a derechos humanos, queremos vivir seguros y tranquilos y para ello necesitamos que la coordinación y colaboración de las autoridades sea una realidad y no se quede sólo en la ley.

