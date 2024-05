Advierten riesgo en elección por ataques al INE y al TEPJF

Ciudad de México.- Los ataques y el debilitamiento al INE y al Tribunal Electoral, su división interna, la falta de nombramientos y sus votos por consigna, han puesto en riesgo la elección del 2 de junio, advirtieron la magistrada Janine Otálora y el analista y director de la asociación Asistencia y Capacitación Electoral, Jorge Alcocer Villanueva.

Otálora, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que será la primera elección en la historia en que todas las áreas fundamentales del INE estén ocupadas por encargadas de despacho y no por directores especializados, debido a la falta de acuerdos para los nombramientos.

"Entonces, tenemos a un encargado del despacho en la Unidad Técnica de lo Contencioso que desecha la mayoría de las quejas y se vienen impugnando justamente esos desechamientos; el 99 por ciento son aprobados y validados por una mayoría en la sala superior entonces esta litigiosidad permite ver qué puede pasar después del 2 de junio", dijo en la última mesa del foro "A un mes de la jornada electoral", realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Agregó que esta será la primera ocasión en que llegará la elección con un Tribunal Electoral debilitado tanto en la Sala Superior como en las regionales y locales, ya que el Senado, dominado por Morena, no hizo los nombramientos.

"Un poder de Estado decidió violar de manera descarada la Constitución política. No asumir su responsabilidad de nombrar a las y los magistrados electorales es también una burla a las instituciones, sinceramente", sostuvo.

Una situación más, expresó Otálora, es que el partido del presidente López Obrador impugnó el sistema de registro de representantes de casillas de los partidos que era digitalizado y permitía fácilmente saber si una persona era Servidor de la Nación, funcionario o militante de un partido, y se permitió que pueda ser manual.

Alcocer, en tanto, lamentó que desde la Presidencia se ataque tanto al INE y al Tribunal, mientras que la candidata presidencial oficialista realiza su campaña con la "amenaza" de que los consejeros del INE y los magistrados sean electos por voto popular.

"No deja de sorprenderme la relativa facilidad y la rapidez con la que nuestras dos instituciones electorales centrales fueron puestas en situación de conflicto interno y puestas en entredicho", afirmó.

Alcocer además alertó sobre los conteos rápidos paralelos que aprobó el INE para la elección presidencial, a gobernadores y al congreso, los cuales podrían arrojar resultados contradictorios y reducir la confianza.

"El INE estará trabajando un total de 13 mil 700 casillas, eso es un riesgo. No habría necesidad de meter más ingredientes de incertidumbre y de riesgo cuando lo que necesitamos es confianza y oportunidad", sostuvo.

El analista político lamentó también que debido a la división en el INE y el Tribunal, se vota por consigna ya sin analizar las pruebas.

"Yo veo con preocupación que se empieza a afectar la calidad de la justicia electoral, he visto sentencias y conductas preocupantes", aseveró.

"Es raro ver que en un debate donde hay argumentos. (Por ejemplo) en el expediente están estas pruebas, una credencial de elector que dice que ese señor no nació ahí, no es de ahí, ¿cómo le va a dar la razón? Y ante esa crítica el ponente de la sentencia, lo que responde: 'simplemente mantengo mi ponencia', y ya, se acabó y se vota y ya no hay razón que pueda trascender lo cuantitativo", sostuvo.

Otálora y Alcocer consideraron que la mejor manera para sortear estos riesgos es una amplia participación de los votantes y una diferencia segura entre el primero y el segundo lugar.

En una mesa previa, titulada "Participación Ciudadana. Los nuevos electores", la analista e investigadora de la UNAM Paula Sofía Vázquez atribuyó el bajo interés de los jóvenes en la elección a la falta ofertas de campaña para ellos, a su poca representación y a la poca diferencia entre los partidos.

"Todas las propuestas están orientadas a un país que está envejeciendo, pensiones, dinero para jubilarse, retirados. Nadie está ofreciendo alternativas viables que no sean regalar dinero ahorita", dijo.