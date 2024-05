Regresarán Drake, Adele, Bad Bunny y Billie Eilish a TikTok

Associated Press | Adele, ganadora del premio a la mejor interpretación de pop solista por "Easy on Me", posa en la sala de prensa de la 65a entrega anual de los Grammy el 5 de febrero de 2023, en Los Ángeles

Nueva York.- Los artistas de Universal Music Group, que incluyen a Drake, Adele, Bad Bunny y Billie Eilish, regresarán a TikTok pues las dos partes han llegado a un nuevo acuerdo de licencia después de una disputa de aproximadamente tres meses. Ambas partes dijeron este jueves que están "trabajando rápidamente para devolver la música de artistas representados por Universal Music Group y compositores representados por Universal Music Publishing Group a TikTok a su debido tiempo". Taylor Swift, cuyo álbum recientemente lanzado, "The Tortured Poets Department", alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200, hizo que algunas de sus canciones regresaran a TikTok el mes pasado, pero los detalles de cómo sucedió no están claros, según Variety. UMG dijo en enero que no había aceptado los términos de un nuevo acuerdo con TikTok y planeaba anular la autorización para el uso del contenido de los artistas que representa en red social propiedad de ByteDance, así como en los servicios de TikTok Music. En ese momento, UMG había presionado a TikTok sobre tres temas: "compensación adecuada para nuestros artistas y compositores, proteger a los artistas humanos de los efectos nocivos de la IA (inteligencia artificial) y seguridad en línea para los usuarios de TikTok". TikTok rechazó las afirmaciones de UMG, diciendo que había llegado a acuerdos que ponían al "artista primero" con todos los demás sellos y editores. Este jueves, las dos partes anunciaron que su nuevo acuerdo daría beneficios significativos a los artistas, compositores y sellos discográficos de UMG y devolvería su música a TikTok. "La música es una parte integral del ecosistema de TikTok y nos complace haber encontrado un camino a seguir con Universal Music Group", dijo el director general de TikTok, Shou Chew, en un comunicado. "Estamos comprometidos a trabajar juntos para impulsar el valor, el descubrimiento y la promoción de todos los increíbles artistas y compositores de UMG, y profundizar su capacidad para crecer, conectarse e interactuar con la comunidad de TikTok". Parte del nuevo acuerdo incluye que UMG y TikTok trabajen juntos para encontrar nuevas oportunidades de monetización. También colaborarán en campañas de apoyo a los artistas de UMG en todos los géneros y territorios a nivel mundial. Además, las compañías combinarán esfuerzos para garantizar que el desarrollo de la IA en la industria de la música proteja el arte hecho por humanos y también se protejan los pagos para los artistas y compositores. TikTok trabajará igualmente con UMG para eliminar de la plataforma la música no autorizada generada por IA, así como en herramientas para mejorar la atribución de artistas y compositores. TikTok planea seguir invirtiendo en la creación de herramientas centradas en los creadores que ayudan a los artistas de UMG a desarrollar su potencial en la plataforma. Algunas herramientas incluyen "Agregar a la aplicación de música", datos y análisis mejorados, y capacidades integradas de emisión de boletos. "Estamos satisfechos de renovar nuestra relación con TikTok basada en avances significativos en oportunidades comerciales y de marketing, así como en las protecciones proporcionadas a nuestra lista líder en la industria en su plataforma", dijo Michael Nash, director digital y vicepresidente ejecutivo de Universal Music Group, en un comunicado. Si bien TikTok ha resuelto su disputa con UMG, el futuro de la plataforma se mantiene incierto. El mes pasado, el presidente Joe Biden firmó una legislación que obliga a ByteDance, matriz de TikTok, a vender la aplicación a un comprador aprobado en el plazo de un año o interrumpir sus operaciones en Estados Unidos. No está claro si esa ley sobrevivirá a un desafío legal, que se espera que ocurra, o si ByteDance aceptaría venderla.