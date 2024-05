Liderará ex canciller chileno observación electoral

Washington.- La Organización de Estados Americanos (OEA) designó este jueves al ex canciller chileno Heraldo Muñoz como jefe de la Misión de Observación Electoral del organismo continental que observará el desarrollo de el proceso electoral del próximo 4 de junio en México.

Ministro de Relaciones Exteriores durante el mandato de la presidenta Michelle Bachelet entre 2014 y 2018, Muñoz liderará lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró en marzo será la Misión de Observación Electoral más grande que la OEA haya enviado a una elección mexicana.

"He designado al ex canciller de Chile Heraldo Munoz como jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en México. Le deseo éxito al equipo de la OEA que observará las elecciones de 2024 en México", dijo en Twitter el secretario General del organismo, el uruguayo Luis Almagro.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta del arribo de la Misión de Observación Electoral de la OEA a México pero la candidata presidencial de la coalición opositora Xóchitl Gálvez había solicitado al organismo vigilar no sólo la jornada electoral sino el proceso previo.

De 75 años, Muñoz ha ocupado altos cargos en la diplomacia chilena incluyendo como Representante Permanente de Chile ante Naciones Unidas y ha liderado equipos internacionales incluida la investigación sobre el asesinato de la ex Primer Ministra de Paquistán Benazir Bhutto.

En 2021, la Misión de Observación Electoral de la OEA enviada para observar el proceso electoral del 6 de junio de ese año en México estuvo liderada por el abogado argentino Santiago Cantón quien expresó su confianza al INE pero quien también externó graves preocupaciones por la violencia contra candidatos.

Doctor en relaciones internacionales por la Universidad de Denver, el ex canciller Muñoz es considerado uno de los líderes de la transición democrática en Chile participando en el comité ejecutivo de la campaña a favor del "NO" durante el plebiscito en 1988 que llevó a la salida de Augusto Pinochet del poder.

Apenas en marzo pasado, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, dijo a medios de comunicación tener información que la Misión de Observación Electoral que liderará Muñoz este año será la más grande en la historia de las misiones del organismo que se remontan a 2009.

De acuerdo con información de la OEA, la Misión de Observación Electoral enviada para observar el proceso electoral de 2018 en el que resultó electo como presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó a 65 expertos y observadores y estuvo liderada por el ex presidente dominicano Leonel Fernández.

La Misión de Observación Electoral para observar las elecciones federales, estatales y locales del próximo 4 de junio sería la sexta ocasión que la organización interamericana realiza un despliegue de su tipo en México. Previamente ha observado los procesos de 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021.

Además de Santiago Cantón en 2021 y Leonel Fernández en 2018, jefes de las Misiones de Observación Electoral a México incluyeron al ex canciller argentino Dante Caputo en 2009, al ex presidente colombiano César Gaviria en 2012, a la ex presidenta costarricense Laura Chinchilla en 2015.

El despliegue de la Misión de Observación Electoral por parte de la OEA para las elecciones del 4 de junio en México respuesta a una invitación que el órgano electoral envió al organismo internacional desde julio de 2023, bajo la anterior Presidencia del INE encabezada por Lorenzo Córdova.