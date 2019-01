Con muchos propósitos de seguir una dieta más saludable arrancando en el 2019 después de concluida la temporada Guadalupe-Reyes, ya empieza a ser evidente que lograrlos es más fácil con apoyo: de familiares, amigos, compañeros de trabajo… y la sociedad entera.Ya sea para recuperar el peso previo a las comilonas decembrinas, por motivos de salud, de apariencia física o por simple desafío, adoptar una dieta requiere disciplina. Comer fuera, en particular, pone a prueba a cualquiera que haya iniciado enero segurísimo de ahora sí lograr sus metas de año nuevo.Porque todos los restaurantes deberían ser incluyentes, digo yo. Eso significa tener al menos cajones de estacionamiento para discapacitados, rampas, puertas automáticas. O contar con vasos irrompibles pensados en niños pequeños. Si se permite meter animales de servicio, mejor. Y voto por letras grandes en el menú.No obstante el menú representa un universo por conquistar para la democracia. Basta ponerse a dieta para entenderlo. Intente, por ejemplo, pedir algo sin grasa en un establecimiento de comida mexicana. Trate de tomar una bebida no azucarada cuando vaya a una taquería. Busque alguna opción sin harina en una pizzería…Hay lugares con platillos más variados, tal vez piense usted. Es cierto, pero, por experiencia propia puedo asegurar que seguir una dieta se complica muchísimo cuando se come fuera. Además la mayoría de las veces se va a restaurantes, cafeterías y puestos callejeros —o se ordena comida de ahí— en grupo. Eso implica la infaltable votación a favor de alimentos chatarra.Así que a quienes tengan una dieta saludable entre sus propósitos de Año Nuevo les deseo perseverancia preparando con tiempo sus platillos, o mucha, mucha suerte si llegan a sentir hambre sin tener a la mano algo permitido para comer.Sin embargo, cuando hablo sobre menús incluyentes no me refiero nada más a pensar en personas tratando de bajar por gusto de peso o de mejorar sus hábitos. Hubo un tiempo en el cual, por cuestiones médicas, yo procuraba evitar condimentos, grasa, harina, sal, azúcar, lácteos y carne roja. ¡Ah, sí! Tampoco podía comer café ni cítricos. ¡Santos aprietos...!, como diría el Batman sesentero. El lado bueno es que bajé unos 15 kilos.Desde entonces veo un menú de forma distinta. Me he dado cuenta, por ejemplo, de la dificultad de pedir hasta una ensalada sin aderezos potencialmente nocivos para mi salud. ¿Se ha fijado en todos los lugares donde los frijoles ya vienen con chile? Por supuesto pocas personas necesitan un régimen tan estricto como el mío de hace años, supongo (debo decir, no obstante, que no comer picante me permitió descubrir todo un mundo nuevo de sabores).Pero los estómagos delicados no los inventé yo. Existe muchísima gente con necesidades especiales en su alimentación para quien con frecuencia el menú de los restaurantes equivale a toparse con una barrera: una barrera excluyente, discriminatoria, infranqueable, frustrante, e invisible para los demás.Algunas cadenas restauranteras ofrecen platillos bajos en calorías o para adultos mayores. Son las menos —y caras—, sin embargo. Es mucho más común encontrar menús infantiles conformados sólo por pizza y nuggets.En una sociedad global que tiende al sedentarismo y con niveles de obesidad al alza, algo está mal. Comer es una necesidad básica universal. Entonces, ¿por qué no se toman en cuenta las diferencias? Si hay ropa en tallas grandes, medianas y pequeñas, ¿cuál es la razón de no ofrecer alimentos variados en todo local? Quizá sea más cuestión de costumbre que de demanda.Como medida de salubridad, incluir en cada menú una opción dirigida a prevenir enfermedades es más barato que brindar después servicio médico. Como práctica comercial representa expansión. Socialmente, es inclusión elemental.En Ciudad Juárez, según el IMIP, las enfermedades del corazón y la diabetes son las dos primeras causas de muertes. México es el sexto país con mayores índices de obesidad, dice la FAO. La gastritis es la quinta causa de consulta a nivel local, señalan datos de Servicios de Salud de Chihuahua. En todos esos padecimientos, la alimentación es un factor fundamental.Es hora de facilitar —promover y respaldar— la disponibilidad de platillos saludables en cada menú comercial.