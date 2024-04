No tengo propiedades en el extranjero, afirma Nahle

Ciudad de México.- Rocío Nahle, candidata de Morena al Gobierno de Veracruz, rechazó poseer casas o propiedades en la Ciudad de México, Quintana Roo y en el extranjero.

"¡No tengo propiedades, ni cuentas bancarias en el extranjero! Lo que sí, es que cada día los veracruzanos me dicen 'mi casa es tu casa' ¡Viva morena!", posteó este viernes la aspirante a la Gubernatura.

Reforma publicó que una nueva acusación contra la candidata fue lanzada ayer por el empresario Arturo Castagné, quien reveló que la zacatecana tiene a su disposición un departamento cercano a Central Park, en Nueva York, Estados Unidos.

"Me refiero a la lujosa y exclusiva zona de Upper West Side/Central Park West Historic District of Manhattan. El departamento en mención se encuentra ubicado en la calle Columbus #304, a 100 metros del famoso Central Park y a unos cuantos pasos del departamento en el cual vivía John Lennon, el integrante del grupo de rock The Beatles", publicó el empresario en su cuenta de X.

En su reclamo, el empresario dijo que, propio o rentado, la disposición de ese departamento excedería las posibilidades de gasto de Nahle, con su sueldo, y su esposo José Luis Peña Peña, con su pensión.

"La libertad de expresión se respeta cuando hay profesionalismo y ética @Reforma sólo tenía que haber revisado mi comunicado", se defendió Nahle en su cuenta de X.

Se refirió a una postura con fecha de 13 de abril en la que Nahle refiere que derivado de su participación en la contienda electoral rumbo a la Gubernatura de Veracruz, se ha desatado una guerra sucia mediática y difamatoria hacia su persona.

"Al respecto señalo que desde hace casi 10 años he presentado mi declaración patrimonial ante la SFP que por ley me corresponde, es pública, mis ingresos están avalados por las percepciones y deducciones que emite el SAT", anotó en ese comunicado.

"A lo largo de mi vida y la carrera profesional construí mi casa en Coatzacoalcos desde hace más de 25 años, mis hijas desde hace 15 años se fueron a estudiar a Monterrey, y como muchos padres lo hacen con esfuerzo, adquirí un departamento de 124 metros cuadrados bajo un crédito hipotecario, que por la misma escritura que han hecho pública, describe la sede bancaria y el monto", añadió.

Agregó que su madre decidió heredarle la casa familiar que ella habitaba.

"La casa que habito temporalmente en El Dorado, en el municipio de Boca del Río, es rentada y cuento con un contrato de arrendamiento de septiembre de 2023, al igual que rento un departamento de 52 metros cuadrados en la Ciudad de México desde hace 9 años.

"Ha sido un patrón de conducta de mis opositores que hoy participan en la contienda electoral de atacar denigrar y violentar a mujeres y hombres que están involucrados en el contexto público en el estado, porque su vida y actuar es tan turbio y corrupto que pretenden enlodar a todos quienes se cruzan en su camino", puntualizó la candidata en el comunicado.

El 18 de abril, Castagné denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Nahle por corrupción, uso ilícito de atribuciones o facultades, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El empresario también denunció a José Luis Peña Peña, esposo de la extitular de Energía, por operaciones financieras que rondan los 100 millones de pesos.

En respuesta, la exsecretaria de Energía anunció ayer que lo demandará por acoso, difamación, daño moral y falsificación de documentos.