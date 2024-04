Arrancan campañas con propuestas

Desde ayer, los 330 aspirantes a algún puesto de elección popular en el proceso electoral local arrancaron campañas en esta frontera con algunos eventos masivos, conferencias de prensa y cruceros.

Desde el primer minuto del jueves, inició el abanderado por la coalición, PAN–PRI–PRD, Rogelio Loya, con la clausura simbólica de la presidencia municipal. “Hoy empieza la batalla para mover las almas y despertar conciencias”, dijo ante simpatizantes de los partidos de oposición en la ciudad.

En tanto, el candidato a la presidencia municipal por Morena–PT, Cruz Pérez Cuéllar, inició su campaña con una conferencia de prensa en la que aseguró sentirse respaldado por la población juarense y confiado en conseguir la reelección el próximo 2 de junio. “Me siento muy respaldado… mi trabajo es tratar de convencer a los juarenses de que me den la oportunidad de seguir sirviendo, no trataré de ocuparme mucho en ellos, mi objetivo es convencer a los juarenses de que me den chamba como presidente municipal”, comentó.

También en conferencia de prensa, la candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, Esther Mejía, prometió financiar el 50 por ciento de las recetas médicas a ciudadanos juarenses desde el Gobierno municipal.

“Ver la manera de, en salud, pactar con farmacias para solventar el 50 por ciento de sus medicamentos y consultas, que los destine a toda la ciudadanía en general, vamos a apoyar a toda esa gente…claro que se puede, tenemos los recursos”, dijo en conferencia de prensa ayer jueves.

Incluso se presentó la primera renuncia de un candidato para sumarse al proyecto de otro partido.

Es el caso de Eduardo Torres Solano, aspirante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el distrito local 08, quien renunció a su candidatura y se sumó a la coalición que conforman los partidos PAN–PRI–PRD.

Torres Solano aseguró que recibió amenazas por su postura y denunció que su partido se encuentra a la deriva en una marcada sumisión a Morena. “Mi determinación la tomo consciente de que mi partido ha dejado de luchar por la defensa de la naturaleza y ha dejado la lucha contra la corrupción”, dijo.

Otros candidatos a diputaciones locales y sindicaturas tuvieron entrega de trípticos en varios cruceros de la ciudad. También se espera que otros candidatos se unan a las agendas de inicio de campaña este viernes con eventos en el Centro de la ciudad.

La candidata por el Distrito Local 4, Austria Galindo, dio inicio a su campaña por el voto de los juarenses del Distrito con un megacrucero en el “Puente al revés”, donde saludó y entregó volantes con sus propuestas a cientos de automovilistas, quienes pidieron principalmente más recursos para esta ciudad.

En el evento de inicio de campaña, Galindo dijo que estaba ansiosa por comenzar la campaña y ni el aire ni la tierra la iban a detener.

En el crucero saludó y pidió el voto a su favor para poder llegar a la diputación local por el Distrito 4.

“Ansiosa estaba de iniciar la campaña y este día a pesar del aire y de la tierra no nos va a parar nada ni nadie y aquí estamos, me acompaña la candidata al Senado Daniela Álvarez y la candidata a diputada federal Marisela Terrazas, y estamos muy emocionados y entusiasmados promoviendo este proyecto que tenemos”, aseveró Austria Galindo en inicio de su campaña.

pjuarez@redaccion.diario.com.mx