'Lo haré': se apunta Biden para debatir con Trump

Washington.- El presidente Joe Biden dijo el viernes que participaría en un debate de elección general con el ex presidente Donald Trump, un cambio llamativo después de meses en los que él y su campaña se negaron a comprometerse a aparecer en el escenario con su rival republicano.

El anuncio de Biden, hecho en respuesta a una pregunta del locutor de radio Howard Stern, llega después de la presión de las cadenas de televisión y la campaña de Trump para que el presidente acepte participar en debates.

Cuando Stern le preguntó a Biden si debatiría con Trump, el presidente respondió: "Lo haré, en algún lugar, no sé cuándo, pero estoy feliz de debatir con él".

Según un alto funcionario demócrata familiarizado con el pensamiento, las observaciones de Biden parecían ser improvisadas, en lugar de un anuncio planeado de un cambio en la estrategia de su campaña.

Este mes, las cinco principales cadenas de noticias de televisión y The Associated Press escribieron una carta inusual a las campañas de Biden y Trump instándolos a debatir. Algunos de los principales asesores y consejeros de Biden han sido críticos de larga data del sistema de debates presidenciales, que está organizado por la Comisión de Debates Presidenciales, no partidista.

En noviembre, la comisión de debates anunció que tres debates presidenciales tendrían lugar en San Marcos, Texas; Petersburg, Virginia; y Salt Lake City. Un debate vicepresidencial se llevará a cabo en Easton, Pennsylvania.

Este mes, la campaña de Trump envió una carta pidiendo a la comisión de debates que adelantara sus tres debates planificados a principios del otoño y que agregara más al calendario.

Durante el último mes, Trump ha hecho alardear a Biden sobre los debates una característica de sus mítines de campaña. Antes de que el ex presidente suba al escenario, las pantallas muestran una imagen de su publicación en Truth Social afirmando su disposición a debatir con Biden "en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier lugar".

Un miembro del personal luego lleva un atril vacío al escenario, con un letrero que lleva esas tres palabras. El atril permanece en su lugar mientras Trump da su discurso de campaña.

"¿Ven el podio?" dijo Trump en un mitin este mes en Schnecksville, Pennsylvania. "Estoy llamando a Joe Biden el tramposo para debatir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier lugar".

Trump no participó en ninguno de los debates primarios republicanos.

La campaña de Biden ha evadido preguntas sobre si aceptará debatir con Trump este otoño. El viernes, la campaña dirigió las preguntas sobre si su postura sobre los debates había cambiado a los comentarios de Biden en el programa de Stern.

Chris LaCivita, un alto asesor de campaña de Trump, respondió a las noticias del debate de Biden escribiendo en las redes sociales: "¡Ok, vamos a organizarlo!"