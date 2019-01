De ninguna manera por discriminación sino únicamente para identificación, hablaremos de una mujer policía gorda la que ayer creó un momento bastante incómodo a los contribuyentes en largas filas para pagar el impuesto predial en uno de los centros comerciales de la ciudad. Las fotos correspondientes en la versión digital.Supimos tras el bochornoso episodio que las más altas autoridades municipales tomaron cartas en el asunto y pusieron en su lugar tanto a la señora guardiana del desorden, a su “parejón” policía que la acompañaba, a otros seis policías que llegaron “de refuerzo” y a una mujer encargada del módulo conocida por su pésimo trato con la gente que por necesidad acude al lugar a cumplir con su obligación para con la ciudad.“Obedézcame y póngase aquí”, le gritó como matrona en tugurio del Centro la mujerona policía a un pobre señor entrado en años que cambió de fila porque una de las dos personas que atienden el módulo de Río Grande “se fue al baño” y de las dos filas fue armada una sola con atención alternada para cada grupo.Hubo un momento de confusión al regresar “del baño” una de los servidoras públicas. Una de las filas era para atender sólo a personas de la tercera edad pero en la alternancia ya estaba encaminado el señor regañado. La encargada del módulo le exigió cambiar de fila, el señor exigió su derecho a ser atendido conforme a las reglas del momento... y se armó la de Dios es Padre.Las encargadas del módulo y la propia exaltada vestida de policía le hablaron a más policías; llegaron los preventivos pero luego la muchedumbre en las filas pidió comportamiento y trato adecuado para quienes sólo van a pagar su impuesto, no a pedir nada ni a pelear.Fue de esa manera como, hasta donde tenemos entendido, se acabó el problema, pero si no fue así, pedimos a nuestros amables lectores, entre los que seguramente estará el afectado, nos lo haga saber para dar el seguimiento adecuado.Supimos que la situación fue atendida con toda la diligencia del mundo por las más altas autoridades municipales, así que esperemos sólo haya quedado en anécdota y experiencia que no debe repetirse más ni en ese ni en otro de los módulos municipales y estatales donde apenas está iniciando la recaudación de impuestos 2019.A los clientes se les trata hasta con cariño si es posible, no con malas caras ni actitudes despóticas, menos cuando se trata del servicio público.***Las sorpresas llegan por donde menos se esperan. Andrés Manuel López Obrador recibió ayer un reconocimiento del senador panista chihuahuense Gustavo Madero Muñoz. No fue de plano su intención el aplauso pero sin querer queriendo eso fue.Massive Caller, la encuestadora telefónica que puchó hasta el agotamiento a Ricardo Anaya tratando de arrimarlo mes tras mes durante la campaña electoral a AMLO, presentó en su último sondeo que la aprobación ciudadana del ahora presidente pasó de 70 a casi 75 por ciento.Madero reaccionó en automático al recibir los números y sin pensar adecuadamente aventó por Twitter el comentario que debe ser todo un halago para López Obrador y su equipo.“Por más críticas y cuestionamientos del círculo rojo, López Obrador avanza en aceptación. Habrá errores de percepción en el círculo rojo? ¿O es cuestión de la luna de miel? ¿Qué piensas?”, escribió. Chopin a los oídos del presidente, o Lila Downs, en gustos populares más mexas y más del tabasqueño.No llegó AMLO a la Presidencia por bruto y solamente un ejercicio gubernamental de plano torpe ocasionaría en un mes un desplome extraordinario. Madero pudo hacer ese análisis y sacar una conclusión muy distinta a la que tuiteó pero huele a que se fue como “El Borras”, habló sin echarle nada de coco.Si Madero se hubiera detenido un poco en la parte de la encuesta que mide el “desempeño del presidente en el combate a la delincuencia en México”, hubiera sido más asertivo en su opinión y más congruente con su “panismo”. Solamente 27 por ciento de los entrevistados contestó que ha sido muy exitoso, el 28 por ciento algo exitoso, 19 por ciento poco exitoso pero el 25 por ciento nada exitoso.Eso significa que en solo un mes AMLO enfrenta ya problemas de imagen en materia de seguridad; de ahí su arranque contra el “ejecutómetro” de Reforma que habla de más homicidios cometidos durante el primer mes del presente régimen comparado con el último mes del peñanietismo.Ese es un dato interesante sobre la nueva realidad para los administradores de Morena que por lo pronto siguen disfrutando “la luna de miel” en su nivel de aprobación general.***También la más corralista de las y los corralistas aventó unos toneles de miel al presidente López Obrador, y también en un tema que a la burocracia estatal produce severos salpullidos epidérmicos.Usó igualmente una red social la consejera de la Judicatura del Estado, Luz Estela Castro, para expresar su disentimiento de “mi gremio” y conceder la razón al presidente sobre los salarios de las y los servidores públicos.Es un tema ese al que Palacio de Gobierno huye como deudor a cobrador de Coppel. Ha despedido el gobernador a miles de burócratas y ha empequeñecido o desaparecido programas sociales de Gobierno pero sobre todo los salarios de los altos funcionarios no únicamente no han sido disminuidos sino que han sido acrecentados, en una severa contradicción entre la realidad y la oferta de campaña electoral que tuvo como uno de sus ejes principales la austeridad.Dice Luz Estela, “Lucha”, en su Face: “Soy Consejera de la Judicatura de una entidad federativa y con el riesgo que significa lo que voy a expresar, con el derecho a disentir de mi gremio, considero que en este tema a AMLO le asiste la razón; me refiero a los salarios de servidores/as públicos”.Habla la funcionaria estatal de su gremio el Poder Judicial, hostigado por el presidente para que baje los sueldos exhorbitantes percibidos ahí por los altos funcionarios pero también se refiere a los salarios de los servidores (as) públicos, donde bien le cae el saco a todos los funcionarios de primero y segundo nivel que ganan considerablemente más que los 108 mil pesos fijados por López Obrador.Dios quiera que Corral escuche a su tutora doña Lucha.***Desde hoy estará en Juárez la avanzada del presidente de la república. Y no es la avanzada de protocolo, agenda, guaruras o etcéteras similares, es la batería pesada encarnada en la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.No es casual que coincida el arribo de la lideresa del nuevo partido en el poder federal con la gira de trabajo que realizará este sábado también por esta frontera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy tendrá ella cena con empresarios y mañana estará en la comitiva de recepción en el aeropuerto.Será ella la que se encargue del gobernador del estado, Javier Corral, si decide éste subir más de lo admisible la espuma de su chocolate contra el mandatario originario de Morena.El gobernador ha decidido tomar el camino de la bravata contra el presidente al no conseguir engañarlo sobre su desempeño al frente de la administración estatal; de su mal desempeño señalado por el propio AMLO desde que andaba en la campaña electoral.Yeidckol sin duda dirá lo que política y diplomáticamente no pueda expresar el presidente. Corral podría enviar al dirigente nacional de su partido, Marko Cortés; ah, pero también con él sostiene diferencias irreconciliables.