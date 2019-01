Plan antihuachicol muestra inexperiencia: PRI

Chihuahua- La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, consideró que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reflejó inexperiencia en su estrategia de combate al robo de combustible en el País.Lo anterior, al ser cuestionada sobre su postura respecto a la demanda de amparo que interpuso el líder nacional del sindicato petrolero y ex Senador del PRI, Carlos Romero Deschamps, quien busca que sea suspendida cualquier orden de aprehensión en su contra."En el tema del huachicol por supuesto que nosotros, como todos los mexicanos, exigimos del Gobierno de la República que instrumente una estrategia y acciones contundentes para abatir este delito", declaró a medios de la ciudad de Chihuahua, donde sostuvo un encuentro con la militancia esta tarde."Pero que estas acciones que se están tomando, realmente no vemos que hayan resultado ni en la detención de ningún responsable. Exigimos que si hay responsables identificados pues que se detengan y se enfrenten las consecuencias", aseveró.La lideresa tricolor afirmó que la supuesta estrategia para frenar el delito del huachicoleo, sólo ha generado desabasto de gasolina."Una afectación en muchos estados del País, prácticamente en un tercio de los estados del País, a la ciudadanía en su vida cotidiana", expresó.Refirió que en algunos estados la gente carece de transporte público y no cuentan con gasolina, por lo que no pueden llevar a sus hijos a la escuela, además, no hay productos porque se ve afectada también la actividad económica al encarecerse el transporte de los bienes."Y esta es una situación que nos parece que refleja falta de conocimiento de parte de los funcionarios del Gobierno federal que instrumentaron y diseñaron esta estrategia, de la realidad nacional, de la complejidad de los problemas, que refleja inexperiencia y una falta de planeación sobre todo, para poder instrumentar un programa que busca abatir un delito",expuso la presidenta.Pero que crea, dijo, innumerables problemas para la ciudadanía, para la gente de a pie que ve afectada su vida cotidiana, así como para la actividad económica que ve encarecido el suministro y el transporte de bienes."Creo que hay aquí una clara inexperiencia y una falta de planeación y pues una exigencia también de todos de que se instrumente una estrategia seria contra e huachicol que resulte en la detención de los responsables", recalcó.Claudia Ruiz Massieu también indicó que en los próximos días se resolverá la expulsión del ex Gobernador César Duarte.La priista sostuvo que el proceso de expulsión tiene plazos que serán resueltos, por lo que la Comisión de Justicia Partidaria confirmará en los próximos días."En este caso un proceso de expulsión que tiene plazos y que tiene una normativa muy específica, para darle certidumbre a la militancia de estos procesos, que son totalmente autónomos de la dirigencia."Lo que sí sé es que va a sesionar ya pronto la comisión y que tengo entendido que va a confirmar la resolución que tenía anteriormente", aseveró.Ruiz Massieu no respondió al ser cuestionada sobre el presunto desvío de recursos en la Administración de Duarte hacia un cuñado del ex Presidente Enrique Peña Nieto.Esta semana, durante la audiencia de imputación al ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Marcelo González Tachiquín, se reveló que Juan José Chimal, esposo de una hermana del ex Presidente, habría sido intermediario entre Duarte y otros empresarios de la Ciudad de México, para que se otorgaran recursos públicos a una empresa del centro del País en la que tenían intereses.De acuerdo con un testigo protegido, cuyas declaraciones se leyeron en la audiencia, se les ordenó realizar el pago a la empresa Explocean S. de R.L.Según las indagatorias de la FGE, en el mes de abril de 2015, González Tachiquín, junto a diversos servidores públicos, desvió 23 millones 200 mil del sector educativo.