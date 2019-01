Descartan en Gto que pipas resuelvan desabasto

Salamanca— Pemex carece de infraestructura para normalizar el abasto de gasolina en el centro y el occidente del País con pipas empleando el combustible almacenado en la refinería de Salamanca."No hay infraestructura para sacarlo por pipas, no tenemos la infraestructura para hacer el llenado, será imposible (normalizar el abasto) mientras no abran la llave, el ducto", dijo un funcionario estatal consultado por Reforma que solicitó el anonimato.Confirmó que desde ese punto de Guanajuato se abastece la misma entidad además de Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Querétaro."Si los ductos están cerrados, no hay proceso y por tanto no puedes generar producto, además, no tendríamos dónde almacenarlo, porque el producto que tenemos no tiene salida", añadió.¿Entonces si se abriera el ducto en Salamanca, se solucionaría el problema?, se le preguntó."Sin problemas, esa es la importancia de la refinería para toda esta región", respondió.Al asunto de la gasolina almacenada, en tanto Pemex abastece con pipas mientras arregla los ductos perforados por huachicoleros, la fuente consultada confirmó que la ausencia del aditivo MTBE no permitiría reanudar el proceso de terminado de gasolina."Sin ese aditivo no (es posible)", confirmó.Los problemas más redundantes en esa refinería no son por la falta del MTBE, surtido por terceros, sino por la intermitencia en el abastecimiento de ácido sulfhídrico, indispensable para la desmineralización del agua, y que también es comprado a proveedores."Es un hecho que hay un baja en la producción, pero eso no significa que no se esté trabajando, lo que ocurre es que estamos recirculando el producto, y la realidad es que no sabemos cuál es el verdadero motivo por el cuál está pasando esto", dijo.Ante la falta de producción las áreas de operación y mantenimiento, dijo, continúan realizando tareas predictivas, preventivas y correctivas, en las 52 plantas que integran la refinería."Es una mafia, los que pudieron saber, se hacen de la vista gorda, mejor ponerse a trabajar", afirmó sobre los presuntos robos en el complejo de Pemex.